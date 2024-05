Ricardo Montaner vuelve a grabar icónicos temas para las nuevas generaciones y sus fieles fans

El romanticismo, la nostalgia y un sonido actualizado son los ejes principales que Ricardo Montaner presenta en su más reciente producción discográfica titulada “Ricardo Montaner” (Versión Montaner).

El cantautor, junto al músico Darío Moscatelli, ofrece un proyecto que busca cautivar a las nuevas generaciones e intensificar en sus fans consagrados con algunos de sus éxitos.

La producción de “Ricardo Montaner” corrió a cargo del propio Montaner y los arreglos musicales son de Dario Moscatelli. Cortesía

“Después de tanto tiempo, hoy siento la alegría de volver a grabar mis primeros álbumes para regalarles la posibilidad de escucharlos como ustedes se merecen, con el sonido de hoy, pero con la historia, la nostalgia y la melancolía de mis primeros pasos, mi legado de vida y de carrera para ustedes, para mis hijos y para las generaciones que vienen”, comentó Montaner en un comunicado.

Montaner está inmerso en la producción de esta saga musical que promete seis discos con éxitos de más de cuatro décadas de carrera, a la par, también compartirá temas inéditos en los próximos meses.

El pasado abril, el intérprete lanzó “Yo Que Te Amé" (Versión Montaner), el primer sencillo y video, el cual contó con un gran recibimiento.

“Quiero agradecerte por todo lo que has hecho con ‘Yo Que Te Amé' por el apoyo que le has dado a este lanzamiento de la primera canción que me dio a conocer contigo y con tu corazón. ‘Yo Que Te Amé' fue la canción con la que conocí a Marlene y me enamoré de ella”, dijo Ricardo en un clip publicado en sus redes sociales.

“Ricardo Montaner” (Versión Montaner) ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Lista de canciones de “Ricardo Montaner” (Versión Montaner)

“Uno Del Otro”

“Vamos a Dejarlo”

“Necesito De Ti”

“Yo Que Te Amé"

“Dame Un Mañana”

“Ojos Negros”

“Extraño Sentimiento”

“En Ti”