La cantante Adele confiesa que sufría ataques de ansiedad

Por Diana Laura Sánchez

La cantante británica, Adele atravesó por un difícil proceso emocional tras su separación en 2018, después de haber estado casada durante ocho años con Simon Konecki.

En una entrevista con Oprah Winfrey, la estrella reveló a detalle cómo le afectó su divorcio. En medio de la frustración que la cantante de “Someone like you”, sintió por haber “traicionado” su propia idea del matrimonio, sufrió ataques de ansiedad y en su lucha por controlarlos, se sometió a un duro régimen de ejercicio en el gimnasio, donde perdió 45 kilos en dos años. Aunque, en realidad su objetivo no era bajar de peso, sino superar la angustia de su ruptura. “Descubrí que no tenía ansiedad cuando iba al gimnasio”, afirmó.

La presentadora estadounidense le preguntó acerca de las opiniones de sus fans sobre su notable pérdida de peso, a lo que la cantante de “Hello”, respondió: “Mi cuerpo ha sido objeto de debate durante toda mi carrera, no es mi trabajo valorar cómo se sienten los demás con sus cuerpos”.

“Toda mi vida he estado obsesionada con la idea de crear una familia, de tener lo que no tuve. Desde muy joven me prometí a mí misma que, cuando tuviera hijos, permaneceríamos juntos. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo”.

Sin embargo, a pesar de su separación confesó que sigue queriendo a su exmarido y padre de su hijo Angelo, aunque ya no está enamorada de él, mantienen una amistad y siguen siendo vecinos en Los Ángeles.

