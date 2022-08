La cantante Alizée cumplió 38 años y así luce actualmente (FOTOS)

En el año 2000, la artista francesa Alizée conquistó a sus fans con su sencillo “J’ en Ai Marre”.

La famosa cantante francesa Alizée se convirtió en una de las artistas más escuchadas a principios del 2000, gracias al lanzamiento de su tema “J’en ai marre”, que la lanzó al estrellato. Sus producciones alcanzaron ventas millonarias.

A lo largo de los años, Alizée conquistó a sus fans por su talento, su voz y su impresionante belleza, así como su soltura para bailar en el escenario; esto quedó demostrado con su famoso baile de la canción, “J’en ai marre”.

Recordemos que la francesa arrasó con la industria musical tras salir del famoso reality de su país, “Graines de Star”, que fue hecho para descubrir nuevos talentos.

Con el paso del tiempo, la famosa grabó su primer disco “Gourmandises”, pero fue por su segundo álbum “Mes courants électriques”, que la cantante logró sonar a nivel internacional gracias al sencillo “J’en ai marre”, tema que se hizo popular por el baile en vivo que presentaba la francesa con el que cautivó a sus fans.

Así luce Alizée actualmente

Acaba de cumplir 38 años y vive junto a su esposo Grégoire Lyonnet a quien conoció en Dancing with the Stars, y tiene una hija llamada Annily Chatelain con el cantante Jérémy Chatelain a quien conoció en el 2003, pero su relación no prosperó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

La artista es muy abierta en redes sociales a compartir fotografías de su familia, así como de sus dos hijas, incluida Maggy Lyonnet, quien nació en el 2019.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel)

Te puede interesar:

PIQUÉ YA NO OCULTA SU AMOR POR SU NUEVA NOVIA Y LA BESA EN PÚBLICO (FOTOS)

Así lucen actualmente Isabella y Gabriella, las gemelas con distinto tono de piel