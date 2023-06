La CONDICIÓN de Lucero y Mijares para que su hija debutara en teatro

Será este 30 de junio 2023 que Lucerito Mijares debutará en teatro participando en la obra ‘El Mago’. En cada fotografía que Lucerito comparte sobre este proyecto, su mamá reacciona con felicidad y emoción —"Estoy más que contenta! No puedo creer que este sueño se cumplió!”, uno de los comentarios de Lucero—. Sin embargo, para llegar a este destino Luceri y Mijares le pusieron una condición a Lucerito, quien es una apasionada profesional por el teatro.

La condición de Lucero y Mijares para que Lucerito incursione en teatro

Lucerito, de 18, confesó a ‘De Primera Mano’ que sus papás le hicieron un encargo especial antes de debutar en teatro. “Mis papás me dijeron que tenía que acabar la preparatoria antes de empezar a hacer lo que quisiera. Y me puse al corriente en muchas clases, metí muchos veranos, entonces creo que mis papás también vieron esa gana de hacer teatro. Y agradezco muchísimo a mis papás, porque también sin acabar prepa no sabes muchas cosas, de lo que implica”.

Sin duda, Lucerito está dando de que hablar por seguir los pasos de su madre, quien actualmente es una reconocida actriz vigente que recientemente estrenó su nuevo proyecto el cual marca su regreso a la televisión. Además con esta preparación ha sorprendido a sus seguidores por su nuevo look que la hace lucir idéntica a su mamá cuando era joven.

Lucerito Mijares decidió cambiar de imagen con un increíble look luciendo los chinos que la caracterizan. Lucerito Mijares recurrió al estilista George Figueroa, quien estuvo a cargo de la nueva imagen de Lucerito, quien transformó su cabello rizado en bucles que hicieron recordar a los internautas el cabello natural de su mamá, quien fue y ha sido una artista que además por su talento ha destacado por su carisma y belleza.

Se dejó ver como pocas veces, maquillada con una base mate, pestañas voluminosas y un labial de brillo que la hizo lucir como toda una mujer. Por su parte, está buscando construir su propio camino en el teatro musical y así lo hará en su primera obra que se realizará en el Teatro Hidalgo.