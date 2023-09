La contundente petición de Aracely Arámbula a Michelle Salas

En un encuentro con la prensa, Aracely Arámbula rompió el silencio sobre Luis Miguel e hizo un llamado a la influencer Michelle Salas -primogénita del “sol de México"-.

Aracely Arámbula lanzó fuertes críticas sobre el padre de sus hijos, quien asegura que no ha buscado a Miguel y Daniel, quienes han salido adelante gracias a la actriz.

En este sentido, la actriz y cantante hizo una petición a la modelo Michelle Salas y al hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri. Durante la alfombra roja de la presentación de la obra de teatro Vaselina Timbiriche, en la Ciudad de México, Aracely fue cuestionada sobre la aparición de Michelle Salas en el concierto del cantante en Las Vegas, el pasado 15 de septiembre.

“Me da mucho gusto porque yo soy una persona pro familia, que todo el mundo esté en armonía, que todo el mundo estemos bien, pero bueno ojalá que Michelle y Alejandro, así como yo abogué por ellos, ojalá que ahora aboguen por Miguel y Daniel”, dijo Aracely de manera contundente.

En tanto, “La Chule”, aprovechó para desmentir que no deje que sus hijos vean a su padre, y afirmó que él no los ha buscado, y no se ha hecho cargo de su manutención. “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos”, comentó Aracely sobre el cantante que se encuentra de gira.

Aracely dejó en claro que Luis Miguel debe esforzarse para ganarse la atención y el cariño de sus hijos, quienes han decidido no acercarse a su padre si él no lo hace.

Y como era de esperarse, la actriz estalló contra la novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas. “Sin comentarios… Es nuestra comadre, es la madrina de bautismo de uno de mis hijos. Nos conocemos bien. Ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la exmujer de mi compadre Enrique Ponce”.

Finalmente, fue cuestionada sobre si ella y sus hijos asistirán a la boda de Michelle Salas, a lo que respondió que no han recibido la invitación y esperan ser invitados a la ceremonia.