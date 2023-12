La dura revelación de George Clooney sobre Matthew Perry y su participación en Friends

El reconocido actor George Clooney compartió recientemente su sentir acerca de la muerte de Matthew Perry , conocido por su papel como Chandler Bing en la icónica serie Friends.

Clooney, quien conoció a Perry desde que este tenía 16 años, reveló detalles sobre la lucha interna del fallecido actor y cómo el éxito en la aclamada comedia no le brindó la felicidad que anhelaba.

“Conocí a Matt cuando tenía 16 años. Solíamos jugar al pádel juntos. Es unos 10 años menor que yo. Y él era un niño genial, divertido, divertido, divertido”, compartió Clooney en entrevista con Deadline al preguntársele cómo habrá reaccionado ante la muerte del actor.

Clooney también aseguró que Perry repetía en diversas ocasiones que quería él participar en un show de comedia, y que eso lo haría feliz, aunque a pesar de que sí logró su cometido al participar en una de las comedias más exitosas de todos los tiempos, Clooney destacó que el actor no encontró la felicidad en el proceso.

La estrella de Friends luchaba internamente, y su experiencia en el set no fue tan alegre como muchos podrían haber asumido. “No le trajo alegría, felicidad o paz”, afirmó el actor. “Simplemente sabíamos que no estaba contento y no tenía idea de qué estaba haciendo, 12 Vicodin al día y todas las cosas de las que hablaba, todas esas cosas desgarradoras”, puntualizó Clooney.

De igual manera, la estrella del cine detalló las luchas personales de Matthew Perry, incluyendo sus problemas de salud y su relación con el éxito y la fama. Clooney subrayó la importancia de encontrar la felicidad interna, independientemente del éxito profesional o la riqueza material.

La muerte de Matthew Perry

A casi dos meses de la repentina muerte del intérprete de Chandler Bing, Matthew Perry, se dieron a conocer los resultados de esta, adjudicando el suceso al consumo de la ketamina .

Matthew Perry fue encontrado el pasado mes de noviembre muerto en su jacuzzi, y tras varias investigaciones, estas resolvieron que murió por ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias, y los efectos de la buprenorfina que usaba para tratar el consumo de opioides así como por el consumo de la ketamina, sustancia que consumía para tratar sus padecimientos mentales, como la ansiedad y la depresión.