La ex Miss Universo Andrea Meza estrena look rubio en los Billboard 2022

Andrea Meza sorprendió en la alfombra roja de los Latin Billboard 2022 con un nuevo look rubio y desató críticas.

El look de Andrea Meza en los Premios Latin Billboard está dando de qué hablar; la ex reina de belleza se presentó a la ceremonia para conducir los premios que reconocen a lo mejor de la música latina y lo hizo con un voluminoso vestido verde fosforescente y su cabello lució rubio; inmediatamente los internautas comenzaron a comentar sobre su look, ya que estaban acostumbrados a verla con su cabellera negra, pero en esta ocasión optó por lucir diferente.

Al parecer, se trata de una peluca y no de un look definitivo; Andrea Meza habría apostado por un tono rubio. Respecto a su vestido es un diseño llamativo de tul en color vibrante.

Andrea llegó acompañada de su novio Ryan Proctor, quien usó un traje blanco con detalles negros.

Este jueves se lleva a cabo una de las premiaciones más importantes del año y además, las presentaciones en vivo de los artistas del momento que llegaron a la alfombra roja del Watsco Center en Miami para celebrar la 29ª edición de los Billboard Latino 2022.

Algunos de los artistas nominados que han confirmado su presentación en vivo son: Camilo, Carlos Vives, Chayanne, CNCO, Eslabon Armado, Grupo Firme, Maluma, Pablo López, Pepe Aguilar, Raphael, Tini, Alejandro Guzmán, Ángela Aguilar, Calibre 50, Elvis Crespo, Farruko, Los Ángeles Azules, Ozuna, Piso 21.

Durante el evento se entregará el Premio Billboard Leyenda a José Feliciano, Además, se entregará el Premio Billboard Icono a Chayanne, el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza a Christina Aguilera, el Premio Billboard Salón de la Fama a Nicky Jam y el Premio Billboard Trayectoria Artística a Raphael. Los encargados de presentar los Billboard Latino 2022 son dos reconocidos actores, Kate del Castillo y Jaime Camil.

