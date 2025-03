La hija de Silvia Galván responde tajante al médico que filtró información de su mamá

El pasado 4 de marzo se dio a conocer que la famosa estilista de celebridades, Silvia Galván, fue operada de emergencia, cirugía en la que se descubrió que padece cáncer. Unos días después, un médico del hospital que la trató dio declaraciones a un medio nacional, mismas que la familia de la hair artist ya salió a refutar.

De acuerdo con los dichos del médico, el cáncer de Silvia Galván estaría en un estado muy avanzado y no hay cura, incluso dio un estimado de tiempo de vida, sin embargo, Jessica Galván, hija de la estilista de celebridades, señaló que las acciones del doctor fueron irrespetuosas y poco profesionales, además de amarillistas.

“Quiero empezar diciéndoles que, por favor, no crean todo lo que leen, de verdad cada paciente es diferente con todas las enfermedades y he leído muchas cosas muy fuertes, muy amarillistas, que no son ciertas de mi mami. Yo creo que aquí es mejor que, si a ustedes les preocupa, les interesa la salud de mi mami, que venga de nosotros, de la familia, de mi hermana o de mí, que no sea de medios”, dijo Jessica Galván a través de sus historias en Instagram.

“De repente una persona que estuvo trabajando en el hospital donde atendieron a mi mami se le ocurre dar una entrevista de cosas que no son (...) Tuvo la falta de ética y de respeto de dar entrevistas y no es correcto eso y eso lo vamos a lidiar nosotros como familia, pero no es correcto que una persona que haya atendido a mi mamá o que haya estado ahí donde hay una confianza de paciente con doctor o paciente con staff de un hospital, se haya salido de control y haya dado entrevistas que no les correspondían porque eso no es correcto, ya nosotros lidiaremos con eso”, añadió.

¿Cómo se encuentra Silvia Galván?

Jessica Galván puntualizó que su mamá se encuentra muy bien, no siente dolor y dentro de poco comenzará su tratamiento oncológico. Además, explicó que no ha dado tantas actualizaciones sobre su salud debido a que están esperando a ver cómo progresa.

“Lo que sí les quiero decir es que mi mamá está súper bien, se está recuperando excelentemente. Ella anda caminando, hablando, como si nada, de verdad es una cosa increíble, estamos demasiado felices”.

“No les he dado tantos updates porque cada persona, cada cuerpo reacciona diferente y hemos aprendido mi hermana y yo con este proceso a tener paciencia porque tenemos que ver cómo va reaccionando el cuerpo, cada persona es diferente y no puede decir nadie cómo va a reaccionar la persona, y por eso no les estoy constantemente dando updates, porque queremos ver la evolución antes de hablar”.

“Lo que les puedo decir es que ahorita está excelente, se está recuperando increíblemente, todavía no empieza su tratamiento porque primero se tenía que recuperar de la cirugía de la perforación de estómago y pues ya ahorita está en eso, ya está muy bien”, añadió.

Jessica Galván explicó que será en esta semana o en la que sigue que su mamá comenzará con su tratamiento, pues primero debían esperar a que se recuperara de su operación.

“(El tratamiento) ya va a comenzar, si Dios quiere, esta semana o a más tardar la que sigue, en eso está, y pues va muy bien, está muy contenta, está muy animada, está muy fuerte, nosotros también, cada día mejor, no le duele nada y no está tomando ninguna medicina para el dolor (...) está mejorando cada día más y ya lista para su tratamiento que ya va a comenzar”.

¿Qué enfermedad tiene Silvia Galván?

Silvia Galván, estilista de las estrellas, sufre de cáncer de estómago, según confirmó su propia familia hace unos días.

“Ella tuvo un procedimiento, una cirugía muy delicada y se descubrió un cáncer en el estómago. Tuvo una perforación en el estómago, la cirugía fue para cerrar esa perforación”, dijo su hija en Instagram recientemente.

Jessica Galván se mostró muy positiva con el tratamiento que va a comenzar próximamente su mamá, pues señala que ha leído muchos testimonios de personas con cáncer que han logrado salir adelante. Por ello, pidió no ser amarillistas, ya que, si bien fue una cirugía complicada y es un diagnóstico difícil, la estilista se encuentra fuerte y animada, lista para hacerle frente a la enfermedad.

“Ella está en buenas manos, está con buenos oncólogos, está haciendo todo lo que le dicen, es adelantarnos a algo que todavía no y yo no dije nada, pero la semana pasada que se salió esa noticia de control y que hubo esa entrevista de personas que la atendieron, la verdad yo digo ‘¿cómo se les ocurre decir eso?’ es algo súper delicado, es algo que todavía no sabemos si va a pasar o no”.

“No le quitaron ninguna parte de su estómago, la cirugía fue de emergencia por una perforación en su estómago de 1 centímetro que ‘parcharon’ con su propia grasa para cerrarla, pero no le quitaron ninguna parte de su estómago”, explicó Jessica Galván.