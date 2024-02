La manera en la que el papá de Ana Brenda Contreras estuvo “presente” en su boda

El fin de semana pasado Ana Brenda Contreras celebró su boda en Hacienda Zotoluca ubicada en Apan, Hidalgo. Rodeada de sus familiares y amigos, la actriz disfrutó de las celebraciones de su matrimonio y recordó al hombre más importante de su vida.

La intérprete estuvo acompañada de su madre y de su hermano, pero además quiso honrar a su padre, el ingeniero Efraín Contreras, quien falleció en octubre de 2017 a los 55 años a causa de un infarto fulminante en su ciudad natal, Río Bravo, Tamaulipas.

Tras la dolorosa y repentina muerte de su papá, Ana Brenda se mantuvo alejada de las redes y una semana después se pronunció al respecto con un sentido mensaje.

“Hoy hace una semana me cambió la vida para siempre. Qué poco nos dicen sobre el dolor más grande que puede tener la niña de los ojos de un papá. Gracias a todos por sus palabras, sus silencios, sus flores y su cariño. Estoy tranquila, porque le di y le dije tanto, sobre todo en este último año, aunque sé que jamás me sentiré mejor sobre ya no compartir tanto que nos faltó".

“Como decía mi papá: ‘no me llore mi reina que se ve fea, no le afloje ni se aflija’. Siempre serás el amor de mis amores”, manifestó la actriz que desde entonces ha mantenido presente a su papá en su vida.

Ana Brenda Contreras honró la memoria de su papá, quien la “acompañó", hasta el altar en el ramo de novia que llevó la artista con un relicario que tenía como detalle la fotografía del rostro de su padre demostrando el amor infinito que siente por él más allá de lo terrenal.

La actriz compartió la fotografía del significativo gesto y escribió, “y ahí estabas”, para el hombre más importante de su vida, quien no pudo estar presente en vida pero si lo estuvo en alma.

El ahora esposo de Ana Brenda reaccionó a la publicación de la famosa y expresó, “en todo momento bebé, el cielo también estuvo de fiesta”.