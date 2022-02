La modelo Linda Evangelista habla sobre su fallido tratamiento estético

La canadiense Linda Evangelista rompió el silencio sobre el tratamiento estético que la dejó “permanentemente deformada”.

Por Redacción CARAS

Linda Evangelista de 56 años, fue un icono de la moda en los años 90’s, tras una larga ausencia, hace unos días reapareció en la portada de la revista People y habló de su experiencia tras someterse a un tratamiento coolsculpting en 2015 para reducir grasa corporal, dicha experiencia no fue nada grata, pues el resultado fue totalmente contrario al que ella deseaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Fue a finales del 2021 que Evangelista reveló el motivo por el que se mantenía alejada de la vida pública, esto debido al tratamiento que la “desfiguró” y le imposibilitó seguir ejerciendo su profesión como modelo.

“Me han dejado como irreconocible. Además, he desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o PAH, un riesgo del que no me advirtieron antes de someterme al tratamiento”, lamentó la modelo tras las consecuencias físicas y de salud que le causó el tratamiento.

Además, habló de su salud emocional tras la situación que cambió completamente su vida. “Me ha hecho caer en un ciclo de profunda depresión, una profunda tristeza y en las más bajas profundidades del autodesprecio…”, sin embargo, a pesar de relatar la difícil experiencia está tratando de salir adelante.

Por otro lado, confesó cuál fue la razón por la que decidió someter su cuerpo a un cambio radical, aunque no se imaginó que el resultado sería negativo. A pesar de ello ha aprendido a aceptarse tal y como es. “Siempre supe que envejecería, pero jamás pensé que acabaría viéndome así. Ahora no me miro al espejo porque no me reconozco fisicamente, pero tampoco me reconozco como persona”.

“Amaba subirme a una pasarela. Ahora me da miedo cruzarme con algún conocido. Pero no puedo vivir así nunca más, escondiéndome y con vergüenza. No podía seguir viviendo con este dolor durante más tiempo…”, aseguró Linda, quien ha iniciado una batalla legal contra la marca que le realizó el tratamiento y a quien reclama 50 millones de dólares por daños.