La omisión de Sofía Vergara sobre Shakira que desató controversia

El pasado 8 de marzo, Sofía Vergara conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una publicación en Instagram donde hizo mención a algunos de sus referentes femeninos más importantes. En el listado la actriz no incluyó a Shakira, lo que despertó curiosidad y le valió decenas de cuestionamientos referentes a por qué no la consideró en su mensaje.

Sofía Vergara felicita a sus ‘mujeres favoritas’ y deja fuera a Shakira

La colombiana, quien desde siempre ha sido considerada como una celebridad amistosa que tiene buena relación con todos sus colegas, dedicó unas calurosas palabras a varias de sus amigas y compañeras con las que tiene mayor cercanía.

En el post hizo referencia a artistas como Heidi Klum, Karol G, Jessica Alba, Paulina Dávila, así como personalidades del mundo empresarial como Bela Bajaria, Claudia Soare, Jomana Al Rashid y Valentina Michetti y makeup artists con las que ha trabajado como Norvina y Sabrina Bedrani.

Esta selección de personajes llamó la atención de los fans de Sofía, quienes no pudieron evitar preguntarle por qué no mencionó a Shakira. Lo anterior considerando especialmente que ambas son figuras de Colombia que han logrado forjar carreras exitosas a nivel global.

Así es la relación de Shakira y Sofía Vergara

En respuesta a las críticas, seguidores de Sofía Vergara salieron en su defensa argumentando que no era su obligación citar a Shakira y eso no significa que no la admire o tenga algún tipo de rivalidad con ella.

Esto ya que la elección de nombres de la actriz también se basó en la cercanía que tiene con ellas, por lo que resulta lógico que haya citado a aquellas mujeres con las que preserva una amistad, tal es el caso de Karol G, de quien se volvió cercana tras su participación en Griselda.

Finalmente, sacaron a relucir que la dinámica entre Sofía y Shakira es buena, y prueba de ello son las múltiples muestras de apoyo que se han externado a lo largo de los años.