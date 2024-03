Día Internacional de la Mujer: Qué dice Sasha Sokol a 2 años de haber denunciado públicamente a Luis de Llano

El 8 de marzo de 2022, en pleno Día Inernacional de la Mujer, Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano por abusar de ella cuando estaba en Timbiriche y era menor de edad. El año pasado, el productor fue condenado por daño moral y el caso de Sasha se convirtió en una de las tantas puntas de lanza que hoy tiene el movimiento 8M.

Justo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer 2024, Sasha Sokol publicó en “El Universal” una columna donde habla de lo que ha sucedido en estos dos años de lucha en su caso, el cual espera que ayude a fortalecer los derechos de las mujeres.

Esto dice Sasha Sokol a 2 años de haber denunciado a Luis de Llano

En el texto que Sasha escribió para “El Universal”, toca tres puntos. En el primero habla de lo que ha pasado en estos dos años desde que denunció a su agresor, no solo en el marco legal del país, sino en su interior.

“Hoy hace dos años denuncié el abuso que sufrí sumándome a las voces de otras víctimas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví. Esto me dio la fuerza para poner una denuncia legal y mi agresor ha sido condenado ya por dos tribunales diferentes”.

En el segundo, habla del caso de la actriz Judith Godrèche, de 51 años, quien trató públicamente de su caso, que fue muy similar al de Sasha; y el tercero hace referencia a la reacción de Luis de Llano, quien promovió una propuesta de ley que busca condiciones equitativas al juzgar casos de abuso.

“A Judith (Godrèche), como a mí, le tomó más de tres décadas comprender la naturaleza de lo sucedido para poder decir ‘ya no’”.

“Efectivamente hay personas que han sufrido difamación y eso debe castigarse (...) ¿Pero cómo puede hablar de equidad alguien que entabló una relación con una menor de edad que trabajaba para él y a quien le lleva 25 años? En las entrevistas donde me nombra, Luis no acepta explícitamente la edad que yo tenía, pero siempre menciona que la relación sucedió antes de que mis papás me sacaran de Timbiriche mandándome a Estados Unidos para alejarme de él, y eso sucedió cuando yo acababa de cumplir 16 años (...) “Nada de lo que he dicho ha sido una injuria, como ya ha sido probado de acuerdo a las leyes mexicanas. A él le molesta que el juicio sea mediático o social; sin embargo, la estigmatización que vivo a causa de esa relación, sí lo es”.

