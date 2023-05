La prueba de que Shakira es la ‘Einstein’ de la música gracias a su alto coeficiente intelectual

La inteligencia de Shakira ha sido fundamental para lograr un gran éxito en su carrera; ha ganado numerosos reconocimientos, incluyendo premios Grammy, premios Grammy Latinos y premios American Music. También ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo, además de que habla inglés, italiano, francés, portugués y catalán, y es una exitosa empresaria con su propio sello discográfico, línea de ropa y línea de perfumes.

Con todo este éxito, uno podría preguntarse, ¿de cuánto es el IQ de Shakira? Es una de las personas más inteligentes en la modernidad.

¿Cuál es el coeficiente intelectual de Shakira?

Medios han publicado que el IQ de Shakira es de 140 puntos, lo cual está catalogado como ‘superior’.

No es posible afirmar con certeza si el coeficiente intelectual (CI) de Shakira es más alto que el de Albert Einstein —se estima que el de Einstein está entre 160 y 180, mientras que se estima que el de Shakira es de 140. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las pruebas de CI no siempre son precisas y pueden variar según la prueba y la persona que la realiza. También es importante recordar que el coeficiente intelectual no es la única medida de la inteligencia, existen muchos tipos diferentes de inteligencia y las personas pueden ser inteligentes de diferentes formas.

¿Cuáles son los negocios de Shakira además de la música?

Shakira no solo es una exitosa cantante y compositora, sino también una astuta empresaria. Ha invertido en varios proyectos empresariales, entre ellos:

Fragancias: Shakira ha lanzado múltiples fragancias desde 2008, siendo la primera “S by Shakira”. Según informes, las fragancias de Shakira han generado más de $100 millones en ventas.

Bienes raíces: Shakira ha invertido en varias propiedades inmobiliarias en todo el mundo, incluyendo una mansión de $22 millones en Miami Beach, Florida.

Filantropía: Shakira es conocida por su trabajo caritativo y es la fundadora de la Fundación Pies Descalzos, que tiene como objetivo proporcionar educación y nutrición a niños empobrecidos en Colombia. También ha participado en otras organizaciones benéficas y ha sido reconocida por sus esfuerzos humanitarios.

Startups tecnológicas: Shakira ha invertido en varias startups tecnológicas, incluyendo la plataforma de redes sociales Viber, el servicio de transmisión de música Tidal y la empresa de viajes compartidos Uber.