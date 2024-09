La reacción furibunda de los hombres es un orgullo: Issa López, primera directora mexicana nominada al Emmy

En enero, True Detective: Tierra Nocturna llegó a Max siendo la primera temporada de la franquicia dirigida por una mujer y sin duda ha sido una de las mejores temporadas. Lo que logró que, junto a la protagonista y ganadora del Oscar, Jodie Foster, Issa López visitara varias ciudades del mundo para demostrar que las mujeres están en el mejor momento para hacer cosas increíbles de terror. Durante tres años, Issa escribió los seis episodios de la serie, ambientada en Alaska, y luego la dirigió. La trama gira en torno a una serie de asesinatos en el estado.

La serie recibió 19 nominaciones al Emmy, el prestigioso galardón de la Academia de Televisión de Estados Unidos e Issa fue nominada en las categorías de Dirección y Guión de miniserie o película para televisión, y hoy está haciendo historia al ser la primera directora mexicana nominada a un Emmy.

En CARAS tuvimos la oportunidad de platicar con la directora Issa López para saber más sobre sus nuevos proyectos, su posición ante la masculinidad que enfrentan las mujeres de la industria y más.

¿Cómo fue la experiencia de tomar las riendas de una de las series recientes más importantes de HBO?

Aunque me encantó la primera temporada y me gustan los trillers de misterio, de quién es el culpable, yo no había hecho nada en esa área así que me sorprendió y emocionó muchísimo. Entonces desarrollé esta historia basada en todas las inquietudes y todo el fanatismo que tuve de niña a estas historias de asesinatos. Así que la hice, les encantó y bueno, recibir la chamba fue increíble. Siempre había un poco de incredulidad de que estuviera pasando y sigue habiendo. Las 19 nominaciones que la serie tuvo y la cuarta producción más nominada ha sido increíble.

¿Qué influencia tuvo la cultura mexicana en tu producción?

Cuando eres mexicano, tienes una manera y forma específica de contar ciertas historias, temas que nos inquietan así que en vez de hacer una serie americana para americanos, fui honesta con las historias que me conmueven y a mí me gustan. A ver, sí es una serie americana pero con una sensibilidad y un eje de quién soy, con historias de quién soy yo. Así que es honestidad, las historias que a ti te gustaría ver en pantalla y cuando lo haces así, a la gente también les gustará.

¿Qué habrá en esta quinta temporada de True detective?

Puedo contar poco pero viene del mismo eje de honestidad y habrán nuevas historias y nuevos personajes, tiene conexiones con situaciones y bueno, yo estoy totalmente a cargo de ella.

¿Cómo ha sido trabajar bajo toda la masculinidad que subestima el trabajo de las mujeres? ¿Cómo lidiar con todo esto?

Fue muy iluminador, porque la serie se hace a partir de una apreciación de un producto que es excelente. Yo la hice tomando elementos de esa primera temporada pero no hay manera de satisfacer a un fandom que conecta con las partes tóxicas de una narrativa y ha pasado con varios proyectos, como Star Wars. Es un sector muy específico, muy masculino y protector de sus intereses, no les gusta que cambies el color, ni el género. Así que tener una reacción tan furibunda de ese sector es motivo de orgullo y que lo estoy haciendo bien.

Así que sólo puedo decir “Estás muy enojado pero los ratings son los más altos que ha tenido la serie nunca y tenemos 19 nominaciones a los Emmys, lo siento mucho pero algo de tu percepción está contaminada”.

¿Qué opinas de las mujeres ocupando mayor área en el terror? ¿Te emociona?

No hay límites, las mujeres somos excelentes contadoras de historias y sobre todo en México, las mujeres son increíbles cineastas porque naturalmente somos narradoras y los personajes femeninos tienen acceso a emociones profundas que cuando están narrados por mujeres tienen una conexión con la veracidad del personaje y se nota en la pantalla. Así que hay todavía mucho trabajo pero en eso estamos.

¿Qué sientes de ser la primera directora mexicana nominada al Emmy?

Te descansa el cuerpo porque estás representando y es muy muy importante como una mujer cineasta, mexicana, inmigrante tener esa ventana y esa certificación del trabajo que uno hizo. Si eso se traduce en premios, ya es menor, el momento histórico ya sucedió así que estoy enormemente satisfecha de representar y qué viva México.

¿Qué proyectos vienen?

Estoy enfocada totalmente en la quinta temporada de True detective pero entrando en ese tema, hay tres películas en puerta, una de ellas me ha esperado desde la cuarta temporada pero nos emocionamos con la quinta y de una vez.

El trabajo de Issa López

Su primer trabajo cinematográfico de Issa López fue con el guión de Ladies Night y su ópera prima llegó en 2006 con Efectos Secundarios, el primer filme mexicano producido por un gran estudio que fue protagonizado por la nominada al Oscar Marina de Tavira.

Su película más premiada y la que logró llevarla a mercados internacionales fue Vuelven, que en inglés llevó se tituló Tigers Are Not Afraid, que trata sobre un cuento de horror sobre la valentía de las infancias en contextos violentos.