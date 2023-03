La teoría de que Shakira y Luis Miguel no se soportan por esta razón

¿A Luis Miguel nadie le dice que no? A lo largo de su carrera, el cantante ha hecho colaboraciones de ensueño con artistas de talla internacional como Celine Dion y Frank Sinatra. Sin embargo, no todos le han dicho que sí. En los últimos días se conoció la versión de que hace unos años, Shakira se habría negado a colaborar en un disco que preparaba el cantante.

La razón por la que Luis Miguel y Shakira no se llevarían bien

El ‘Sol de México’ y su equipo habrían buscado a la colombiana para que esta escribiera tres canciones para uno de los proyectos musicales de LuisMi. Hubo un acercamiento con ella y sus representantes pero nunca se llegó a un acuerdo.

Al menos, esta fue la versión que se dio a conocer en el programa Chisme No Like, donde comentaron una publicación que la revista Mira hizo al respecto de la fallida colaboración.

La falta de acuerdo entre ambos iconos latinos habría sido por diferencias con la propuesta económica y el estilo de temas que solicitó Luis Miguel a la intérprete de Te Felicito.

Después de esto, no ha existido un nuevo acercamiento para retomar la propuesta. “La cantante colombiana terminó por rechazarlo, algo que no le gustó a Luis Miguel y por lo que desde entonces no la soporta y no ha tratado de volver a tener un acercamiento con ella”, menciona la nota presentada.

“¿Sabían que Luis Miguel odia a Shakira? Odia a Shakira porque Shakira lo rechazó” dijo uno de los presentadores del programa. “Según la revista Mira, hace algunos años Luis Miguel tuvo la intención de colaborar con Shakira para que ella participara en la realización de uno de sus discos, la idea de Luis Miguel era que la colombiana le compusiera tres canciones, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo”.

Esto, según se mencionó en el noticiario de espectáculos, habría dado pie a una enemistad entre ambos artistas, sin embargo, no hay indicios de que esto sea cierto.

Llama la atención el intento de colaboración cuando el estilo de cada uno es diferente entre sí, mientras la colombiana ha ido del rock-pop a la música urbana, el mexicano ha mantenido su carrera en las baladas, boleros y la música mexicana.

Ahora que si de colaboraciones exitosas que Shakira ha hecho, claramente está el ejemplo de Music Sessions 53 con Bizarrap, con la que rompió récords en todas las plataformas. También ‘TQG’ con Karol G, que fue muy bien recibida por los seguidores de este género.