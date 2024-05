Las CARAS del momento: Daniela Álvarez

Daniela Álvarez es una de Las CARAS del moento

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

Me encuentro muy serena y agradecida con todo lo que he vivido que es lo que me ha traído hasta aquí y muy feliz.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

En estos momentos en los que estoy a full en grabaciones, valoro muchísimo mi tiempo libre, el tiempo que me dedico a mí y a compartir con la gente que quiero y me quiere.

¿Qué es eso que quizás te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

Que nada, absolutamente nada es para siempre y eso esta bien, todo pasa; lo bueno, lo malo y lo regular, todo es transitorio como nuestro paso por esta vida; así que a disfrutar al máximo de todos los matices que las situaciones nos presentan.

¿Como te describirías actualmente?

No me gusta describirme, siento que es como ponerme etiquetas y es limitarme. Prefiero que la gente me descubra.

¿Cómo titularías el capítulo de tu vida que vives ahora?

“It’s my turn now”, creo que definitivamente así describiría esté capítulo de mi vida, estoy gozando absolutamente todo lo que viene en mi camino y, sobre todo, a la persona en la que me estoy convirtiendo.

¿Qué es lo que más agradeces en este momento de tu vida?

Agradezco cada tropezón y cada situación difícil que me ha tocado vivir porque me ha obligado a mirar hacia adentro reconocerme y poder ser esta mejor versión de mi misma.

¿A que retos personales y profesionales te enfrentas actualmente?

Me encantan los retos, siempre estoy viendo como retarme y crecer. Ahora, mi mayor reto a nivel personal es mantener un equilibrio entre lo profesional y mi despertar espiritual que llevo experimentando desde hace un año. Y a nivel profesional, mi mayor reto es seguir haciendo cosas distintas que me sumen y me expandan.

¿Que le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

Primero que nada a los que llevan años siguiendo mi trabajo, GRACIAS INFINITAS por todo el cariño. Y a los que se suman, bienvenidos y espero sea enriquecedor lo que les llegue a transmitir ya sea con mi trabajo o con lo que llego a compartir de mi vida personal.

¿En dónde te podemos ver actualmente?

Me pueden ver en “Se Llamaba Pedro Infante”, que esta en Vix, fue una gran producción y es un proyecto al que le tengo un cariño infinito. También, próximamente “Fugitivas en busca de la libertad” por las estrellas a las 6:30 pm de lunes a viernes.

¿En que redes y con que usuario te podemos seguir?

No soy mucho de redes, pero lo que llego a compartir siempre será por instagram, que es mi plataforma favorita y me encuentran como @dannalvz