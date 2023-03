Las declaraciones de Georgina Rodríguez en televisión que causaron polémica

Georgina Rodríguez participó en El hormiguero y dio varias declaraciones nunca antes mencionadas en televisión. La novia de Cristiano Ronaldo habló tanto de sus hijos como de su pareja y un par de pistas al lujoso estilo de vida que llevan —a pesar de que ‘no son materialistas’.

Georgina Rodríguez le muestra videos de niños con hambre a sus hijos

Pablo Motos le preguntó a Georgina cómo le hace cuando sus hijos no quieren comer —los niños pequeños de la modelo y el futbolista son los gemelos Mateo y Eva, Alana Martina y la bebé Bella Esmeralda. Ante el cuestionamiento, la influencer respondió: “la comida no se deja, sino para merendar [...] a veces les pongo videos de niños que no tienen comida y digo ‘mira, esto es lo que te puede pasar’”.

Georgina Rodríguez asegura que ella y él “no son materialistas”

El conductor le preguntó qué le regaló su novio de cumpleaños, a lo que dijo con seriedad, “este año me regaló su tiempo, porque mi cumpleaños suele coincidir con partidos. Este año me regaló su tiempo”. Y cuando le preguntaron qué le regala a él, aseguró, “no es muy materialista, ninguno de los dos somos materialistas. Yo le he regalado tres coches, pero ya no le regalo más. Ya no es original”. Recordemos que Georgina le dio a Cristiano un Rolls Royce valuado en más de 300.000 euros.

Reveló que a sus hijos les pegan en el colegio

La madre de cinco dejó escapar una confesión que prácticamente nadie sabía. “En el cole les pegan [a mis hijos] y no se defienden. Y se hunden. Uno de mis hijos llegó llorando a casa porque le habían pegado. '¿Y tú no te sabes defender, con lo que calientas en casa?’, le dije. La verdad que les inculco que no se peguen y en el cole son muy educados. También te diré que no me gustaría que mis hijos fueran por ahí caneando a los demás”.

Anteriormente afirmó que le encantan los niños, “me encantan mis hijos todo el día, pero no los de los demás. Las madres conocemos muy bien a nuestros hijos y tenemos la paciencia para educarles y darles su tiempo. Tienen personalidades muy distintas”.

Georgina dijo que el dinero la ha cambiado para bien

“Con todas las cosas a las que tienes opción, ¿te ha cambiado el dinero?, le preguntó el conductor. “A mí no me ha cambiado el dinero. Bueno, me ha cambiado para mejor, porque ahora puedo ayudar a mi familia y a mis amigos mucho más que antes. Por eso el dinero es tan gratificante para mí. En ese sentido”.