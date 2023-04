Las declaraciones de Luis Ernesto Franco sobre divorciarse de Marimar Vega

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco caminaron al altar en 2018 en medio de una romántica boda a la que acudieron numerosas celebridades. Lejos de ser una enorme celebración, la hicieron tan íntima como esperaba; pero el rumbo cambió y decidieron separarse: “nuestra separación es en los mejores términos, les pedimos comprensión y respeto para este difícil momento”, fue lo que comunicaron en su momento. Ahora, varios años después, el ‘güero’ Franco decide dar varias declaraciones sobre este doloroso proceso, y lo llamó “una de las cosas más difíciles” que ha hecho en vida.

Luis Ernesto Franco dio varias confesiones sobre cómo vivió el divorcio de Marimar Vega

Marimar tiene un podcast con Efrén Martínez llamado ‘El Rincón de los Errores’, y decidió invitar a su exesposo para hablar de varias situaciones profundas. "[Güero Franco] muchas gracias por aceptar la invitación , celebro el hoy poder estar sentados en este espacio desde este lugar tan bonito en el que estamos los dos, después de aprender y sobre todo trabajar mucho en nuestros errores. Deseo que esta conversación le sirva a mucha gente que esté pasando por una separación y sientan que no hay luz al final del túnel ,cuando uno se responsabiliza de sus demonios siempre la hay”, fue la descripción que dio la actriz de 39 años sobre este episodio.

De las varias preguntas hechas al actor de Falsa identidad, salió el tema del divorcio. “Cada quien sabrá qué tiene que trabajar, en mi caso yo me di cuenta, y sí, fue después de mi divorcio realmente que dije, ‘Espera, algo está mal’. Honestamente llegó un punto en el que había logrado muchísimo más profesionalmente, económicamente de lo que yo había soñado, y no era feliz. Estaba con una mujer que amaba y no era feliz, algo me hacía falta todavía”, detalló.

“Mi divorcio fue de las cosas más fuertes, pero también de lo mejor que me pudo haber pasado, porque redireccioné mi vida y me di cuenta de que no está afuera lo que yo estaba buscando, y la carencia estaba adentro, y cuando me di cuenta volví a nacer”.

“Fue a raíz de nuestro divorcio, me atrevo a decirlo, yo amaba muchísimo a Mari y no nos separamos por falta de amor. Estábamos en una posición en la vida que no éramos compatibles en ese momento. Y suena trillado, pero es real y creo que el perderla me ayudó muchísimo a darme cuenta de que no podía seguir perdiendo cosas y personas y boicoteándome con relaciones que me costó muchísimo trabajo obtener. Y me di cuenta que no son ellos, soy yo”.

El fin de su matrimonio no impidió que sigan manteniendo una amistad cordial, después de haber estado casados. El actor se casó con una mujer de origen ruso y la hermana de Zuria Vega contrajo matrimonio con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez en una boda de ensueño en Acapulco, donde estuvo rodeada de sus familiares y amigos más íntimos.