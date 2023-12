Las duras revelaciones de Angelina Jolie sobre su carrera y su salud

Angelina Jolie’s upcoming projects:



• Maria Callas biopic dir. Pablo Larraín



• ‘Maude vs Maude’ – action thriller with Halle Berry



• ‘Maleficent 3’



• ‘Kung Fu Panda 4’



• ‘Without Blood’ (her fifth directorial) starring Salma Hayek pic.twitter.com/L8E2ADLmKh