Las mejores presentaciones de los Premios Grammy 2024

Los Premios Grammy son una gala de reconocimientos otorgados anualmente por la Academia de Grabación de Estados Unidos para lo mejor de la industria musical . Estos premios honran la excelencia en diversas categorías musicales, incluyendo álbumes, canciones, artistas, productores, ingenieros y otras contribuciones significativas a la música.

A parte de los premios, la celebración incluye y es conocida por sus actuaciones en vivo presentadas por los artistas destacados del momento, los nominados, colaboraciones únicas, además de los emocionales homenajes a figuras legendarias de la música.

Dua Lipa

Dua Lipa fue la encargada de abrir la ceremonia de los Grammy con un espectacular popurrí de su nuevo sencillo, Training Season, para continuar con su éxito Dance the Night y finalizar con uno de sus recientes lanzamientos Houdini, de tal manera que puso la vara muy alta para todos los artistas que la siguieron durante la noche.

Miley Cyrus

Miley Cyrus ganó en la 66a edición de los Premios Grammy su primera presea, Mejor interpretación Pop en solitario por su éxito mundial Flowers, siendo esta canción parte de su álbum Endless Summer, y la cuál supuestamente dedicó a su ex, Liam Hemsworth. Y fue esta misma canción que le dio su primer Grammy, la que interpretó con pasión ante un público feliz, que incluyó a la otra nominada en la misma categoría, Taylor Swift.

Billie Eilish

En un outfit único inspirado por la Barbie “Poodle Parade”, Billie Eilish interpretó la sentimental canción parte del soundtrack de la película de Barbie “What was i made for?”, la cuál también le valió el premio a mejor canción.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo cantó una de nuestras canciones favoritas del año, Vampire, parte de su álbum Guts. Aunque no se llevo ningun grammy, pese a estar nominada en 6 categorías, se podría llevar un premio al performance más dramático de la noche, vestida con un vestido rojo, a media canción, sangre falsa comenzó a emanar de ella para después ser esparcida por Rodrigo al final de la canción.

Billy Joel

Después de más de 15 años sin sacar una nueva canción, Billy Joel regresa más fuerte que nunca con el sencillo Turn the lights back on, además de que estuvo acompañada de la talentosa Laufey en el cello.

Stevie Wonder

En un emotivo tributo, Stevie Wonder volvió a hacer un “dueto” con el legendario y recientemente fallecido, Tony Bennet, quien lo acompañó de manera virtual con un video de archivo del legendario cantante, cantando de manera conjunta y sentimental la canción For once in my life.