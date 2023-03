Las palabras de Alejandro Camacho en honor a su fallecida exesposa, Rebecca Jones

Rebecca Jones fue una mujer casada durante 26 años, pero su matrimonio terminó en divorcio y ella se dedicó a seguir extendiendo su carrera. Aunque Jones —quien falleció a los 65 años— vivió una vida privada en cuestiones del romance, su enlace más popular fue con Alejandro Camacho. Jones y Camacho eran una de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo, los famosos actores se conocieron a principios de los 80’s y comenzaron una relación como amigos que con el paso del tiempo se convirtió en amor. Más adelante, le dieron la bienvenida a su único hijo, Maximiliano Camacho Jones, y siguieron juntos durante 26 años como pareja hasta que se divorciaron.

Rebecca resaltó que una de las razones por las que decidió continuar por tantos años su matrimonio fue por lo mediático de la misma, pues juntos eran considerados como una de las parejas más estables. “Si tú ya no estás bien en una situación no tienes porque quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas. Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país”, resaltó.

El homenaje de Alejandro Camacho a Rebecca Jones en una obra de teatro

Al término de la obra La Virgen Loca, Alejandro Camacho agradeció la presencia del público después de pasar un momento difícil en su vida al perder a su exesposa Rebecca Jones. Le dedicó un emotivo mensaje de despedida y pidió un minuto de silencio y aplausos para ‘Rebequita’.

Así fue la emotiva despedida de Alejandro Camacho de Rebecca Jones pic.twitter.com/mzFVuxqHfL — Lo + viral (@VideosVirales69) March 27, 2023

“Agradezco de su presencia en este difícil momento para mí, como ustedes saben una pérdida fuerte tuve de mi ex mujer: la señora Rebecca Jones, la madre de mi hijo. Una mujer talentosa, fuerte, carismática, cariñosa, una gran persona”.

“Pues bueno el martes 21 dejó de existir mi querida Rebequita y bueno quisiera pedirle un minuto de silencio y un aplauso para ella”.

El hijo de Rebecca Jones es Maximiliano Camacho Jones, quien nació en 1989. Pese a la fama de sus papás, Max prefirió mantener un perfil bajo, privado y alejado de las cámaras, por lo que no se le conoce un historial en el mundo de la actuación.

Maximiliano se dedica a la música —para ser más precisos, estando tras una tornamesa. Es DJ y como alguna vez mencionó su papá, “mi hijo está en sus conciertos y en sus tocadas"; esto después de desmentir la noticia de una revista sensacionalista donde aseguraron que Alejandro Camacho lo habría internado contra su voluntad a un centro de rehabilitación: “lo están inventando. Rebecca ya está[ba] e su casa, convaleciente, claro, después de esa neumonía. Mi hijo está en sus conciertos y en sus tocadas, tranquilísimo”.