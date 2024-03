Estas son las impresionantes regalías que Joe Alwyn podría recibir por las canciones que creó junto a Taylor Swift

En abril pasado surgieron las primeras confirmaciones en torno a la ruptura de Taylor Swift y Joe Alwyn, quienes habrían decidido terminar su noviazgo después de seis años juntos. Pese a la conmoción que causó la noticia entre sus seguidores, ninguno de los dos quiso dar declaraciones sobre el tema, dejando al aire decenas de dudas.

Y es que además del tiempo que llevaban como pareja, también trabajaron en diversos proyectos artísticos, creando así colaboraciones en las que ambos figuran como creadores, generando así derechos que deben compartir.

Cuánto gana Joe Alwyn por las regalías de sus colaboraciones con Taylor Swift

Actualmente se sabe que Joe Alwyn sí ha recibido en tiempo y forma el pago de sus derechos, los cuales presuntamente implican importantes cifras, ya que se consideran las reproducciones en plataformas y ventas físicas, e incluso un porcentaje mínimo de lo recaudado por la cantante con el Eras Tour.

Según un reporte de Life&Style, Alwyn habría obtenido ya al menos un estimado de dos millones y medio de dólares, esto solo por la cantidad de veces que las canciones que compuso junto a Swift han sido reproducidas en Spotify.

Asimismo, tomando en cuenta todas las fuentes que generan ingresos, se especula que podría ser acreedor de cifras de cinco dígitos periódicamente, es decir, seguirá teniendo ganancias de por vida y no se limita a un pago único o cantidad límite.

Taylor confesó que comenzaron a trabajar juntos durante la pandemia Getty

Cuáles son los temas que Joe Alwyn y Taylor Swift escribieron juntos

Según la información disponible en cada proyecto y lo dicho por la propia Taylor Swift, la primera incursión como autor de Joe Alwyn en sus canciones fue en 2020, cuando bajo el seudónimo de William Bowery, participó en la creación de Exile y Betty.

Posteriormente, se le atribuyó al actor británico la coproducción de My Tears Ricochet, Illicit Affairs, That Is Me Trying y August, mientras que también fungió como coautor de Champagne Problems, Evermore y Coney Island; para finalmente tener presencia en Sweet Nothing, sencillo incluido en el último disco de la cantante, que además se dice, es en su mayoría dedicado a él.