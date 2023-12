Laura Pausini nos habla de su trayectoria y de sus próximos planes

Entrevistamos a Laura Pausini, quien este 2023 fue homenajeada como Persona del Año de los Latin Grammy, donde grandes artistas intepretaron sus grandes éxitos. Incluso dijo que le gustaría colaborar con algunos de ellos.

“Hay colaboraciones que te marcan, que te enseñan. Me sorprendieron mucho los mexicanos que estuvieron homenajeándome en el escenario. Pepe Aguilar (con el que ya canté en vivo hace algunos años y que admiro mucho) con su preciosa hija Angela, Mon Laferte y Christian Nodal, simplemente divinos, Carin Leon fue fantástico, Reik, cuánto los amo”.

Laura comenzó su carrera musical a los 18 años y ha recorrido el mundo con sus canciones que han dejado huella en los corazones de sus fans.

“Empecé a los 18 años cuando era todavía una niña, todo lo que he vivido ha formado mi carácter, mi manera de ser, no solamente como cantante sino también como persona. He conocido a muchísimas personas de culturas muy diferentes de la mía, desde Finlandia, Francia, México, Brasil hasta los Estados Unidos. Ha sido increíble, a veces también difícil, pero gracias a dios supe superar los momentos duros, los sacrificios, gracias a mi familia y a mis fans”, nos comenta Laura sobre su trayectoria artística de tres décadas.

¿QUÉ HA SIDO LO MÁS RETADOR Y LO MÁS SATISFACTORIO PARA TI A NIVEL PERSONAL Y PROFESIONAL?

Las dos cosas se unen, porque construir una vida personal con un trabajo como el mío es muy complicado. Las personas a mi alrededor siempre han tenido que comprender mi posición, mis ausencias, mis exigencias. Y cuando no encontraba amor, mi música reflejaba esa inquietud. He construido mi presente a través de todos los retos que la vida misma me ha puesto enfrente, comprendiendo como ser independiente sin olvidarme de amar. Amarme a mi misma me ha permitido construir una familia que me ama.

Laura Pausini nos da un adelanto de su gira de 30 aniversario, en la que cantará junto a muchos músicos y bailarines italianos sus grandes éxitos como, “Se fue”, “Entre tú y mil mares”, “En cambio no”, entre otras.

“Estoy haciendo la gira de mi 30 aniversario. La primera fecha fue el 27 de febrero 2023, empezando en Nueva York y la última fecha será en Nueva York el 6 de abril 2024. En todo este tiempo ya hicimos varias ciudades, saqué mi nuevo disco ALMAS PARALELAS y ya he hecho muchos viajes promocionales, pero ahora es la parte más bella de mi trabajo, viajar con mis músicos, mi música, para reunirme con mi público”.

¿QUÉ OPINAS DE LA INDUSTRIA MUSICAL ACTUALMENTE EN TU GÉNERO?

Es muy importante proteger la autenticidad de un ser humano que es un músico, recordarse el porque ha empezado a cantar y escribir ciertas canciones y después seguramente es interesante contaminarse, creo que es necesario para crecer, actualizarse, pero no perder la esencia, la melodía, en el pop es fundamental respetar nuestro carácter según mi opinión.