Laura Pausini sufrió una fuerte caída sobre el escenario: VIDEO

Laura Pausini protagonizó un preocupante momento durante su reciente presentación en el Unipol Forum de Milán, cuando sufrió una fuerte caída sobre el escenario.

La intérprete de ‘En cambio no’ preocupó a miles de sus fans quienes se preguntaron a través de redes sociales si su tropiezo le causó alguna lesión.

El incidente quedó captado en video, el cual rápidamente se hizo viral y le dio la vuelta al mundo, causando conmoción entre sus seguidores.

Laura Pausini Instagram @laurapausini

Cómo fue la caída de Laura Pausini

La cantante italiana usó una larga túnica de colores y botas altas negras, prendas que le jugaron en contra cuando intentó bajar por unos escalones.

Mientras interpretaba su éxito ‘Zero’, la estrella de la música dio un paso para bajar unos peldaños que estaban sobre el escenario, pero se enredó con su ropa y terminó tropezando.

Laura Pausini terminó rodando por unos cinco escalones hasta llegar al suelo, sin embargo, con todo el profesionalismo continuó con su interpretación.

De inmediato, los bailarines y personas que se encontraban sobre el escenario se acercaron para darle apoyo, pero la cantante se levantó rápidamente por sí misma y siguió como si nada hubiera pasado.

"Laura Pausini" es tendencia porque sufrió tremenda caída durante su concierto en Milán



pic.twitter.com/cDs3DVUcxO — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) December 2, 2024

Laura Pausini manda un mensaje tras su caída en Milán

Luego de su aparatoso tropiezo, sus fans externaron su preocupación por la cantante en una enorme ola de mensajes en redes sociales.

Por ello, Laura Pausini decidió compartir un breve mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde se pronunció sobre el incidente que se volvió viral en redes sociales.

La italiana agradeció las muestras de cariño y la preocupación, pero aclaró que se encuentra bien y que no sufrió consecuencias por esta caída, de hecho, pudo presentarse en su siguiente concierto sin problema.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada, tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando… Además, la gira continúa en Europa ahora… Me resbalé, pero no me pasó nada”, escribió la intérprete en una historia de Instagram.