Laura Zapata agradece el apoyo a sus fans tras la muerte de Ernestina Sodi

Laura Zapata agradeció las muestras de apoyo por parte de sus fans tras la muerte de su hermana, Ernestina Sodi, con un mensaje en sus redes sociales.

El pasado 8 de noviembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la escritora, Ernestina Sodi Miranda, a sus 64 años, luego de permanecer internada varias semanas a causa de dos infartos al miocardio.

El pasado domingo 10 de noviembre, la familia Sodi se dio cita en los servicios fúnebres para despedirla, sin embargo, la gran ausente fue Laura Zapata, quien cortó lazos con sus hermanas desde hace varios años.

Laura Zapata se apoya en su familia paterna

La actriz ha sido muy criticada, pues organizó una reunión con su familia paterna el mismo fin de semana que el funeral de su hermana y compartió la foto en sus redes sociales.

Además, Laura Zapata acompañó la foto de dicha reunión con un mensaje de amor y sanación, aunque dejó en claro que su familia paterna ha sido su “refugio y consuelo”.

“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre”, escribió la villana de telenovelas.

“Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean. Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Primos, primos hermanos, sobrinos se dieron cita ayer en mi casa”, añadió en su publicación el pasado 10 de noviembre.

Aunque la intérprete recibió una ola de críticas, fueron más los que la apoyaron en su decisión por refugiarse en la familia Zapata en un momento tan complicado.

Laura Zapata agradece el apoyo de sus fans

Debido a la lluvia de mensajes de cariño y apoyo que la actriz ha recibido por parte de sus seguidores tras la muerte de Ernestina Sodi, decidió agradecerles con un emotivo mensaje en redes.

“Quiero agradecer a cada uno de Uds que me ha enviado mensajes de apoyo y amor en estos momentos difíciles. Su cariño y solidaridad significan mucho para mí ¡Gracias por estar siempre ahí para mí! Son un bálsamo para mi alma”, escribió la famosa de 68 años.

Tras la muerte de Ernestina Sodi, Laura Zapata le dijo al programa Despierta América que mientras su hermana estaba hospitalizada, se acercó vía WhatsApp con Marina, una de las hijas de la escritora, pero la actriz dijo que no obtuvo respuesta y por eso no asistiría al funeral, pero sí enviaría una corona fúnebre a nombre de la familia Sodi Zapata.

“A no respuesta, no insistencia. Lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia, que descanse en paz. No voy a llorar su muerte, vamos a festejar su vida”, declaró.