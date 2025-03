Laura Zapata confirma que visita la tumba de Ernestina Sodi

Laura Zapata reveló que visitó la tumba de su hermana, Ernestina Sodi, quien falleció en noviembre pasado, luego de enfrentar complicaciones de salud a causa de dos infartos.

La actriz de 68 años nunca pudo reconciliarse con su hermana, de quien se distanció en 2002 a raíz de un secuestro que ambas vivieron en la Ciudad de México. De hecho, la eterna villana de telenovelas tampoco fue al funeral de la escritora.

Sin embargo, por fin se dio un reencuentro entre ambas, aunque no como hubiera querido, pues Laura Zapata dijo en un encuentro con medios de comunicación que fue a ver su tumba.

“Ya la fui a ver, ya la fui a ver, me dolió muchísimo, muchísimo, ir a verla en su tumba. Le llevé flores, y bueno, pues sí, de repente es algo que me dolió mucho”, contó la intérprete.

Admitió que pasó horas en el panteón recordándola, reflexionando sobre las “tonterías” que las mantuvieron alejadas por más de dos décadas.

“Me quedé como unas dos o tres horas, pues la verdad sintiendo muy feo, y de repente, pues dices: ‘cómo los seres humanos nos peleamos en ocasiones por tonterías’, pero son tonterías cuando alguien cae y ya, pero no son tonterías cuando estamos en la misma superficie terrestre aventándonos mala onda”, señaló.

Laura Zapata contó que lloró en la tumba de su hermana y la recuerda mucho, pero no se le ha manifestado en sueños.

“Lo primero que me pasó es que se me salieron las lágrimas, pues no lloré muchísimo, pero sí me dolió. Sí, me dolió, pues tan joven, tan guapa, pues que ya no está, ¿no?, además pienso mucho en ella, digo: ‘¡ay!, Titi’, no, no la he soñado, pero sí digo: ‘¡ay!, Titi’”, sentenció.

Laura Zapata asegura que no tenía que pedirle perdón a Ernestina Sodi

A pesar de todo, Laura Zapata dijo seguir firme en su convicción de que ella no le debía ninguna disculpa a Ernestina Sodi y que, de hecho, fue gracias a ella que la escritora pudo salir de su secuestro.

“Yo siempre fui muy buena hermana, yo, no lo olvides, la saqué del secuestro, yo podría haber salido como salí, sin ningún pago, y podía haber dicho ‘tomo a mis hijos y me los llevo de México y saquenla como puedan’ y hasta que logré con la agencia federal de investigaciones logré sacarla de ese horror, entonces yo no tenía por qué pedirle perdón”, sentenció.

¿Por qué se pelearon Laura Zapata y Ernestina Sodi?

Laura Zapata es la única hija del matrimonio entre Yolanda Miranda y Guillermo Zapata Pérez de Utrera, quienes se separaron cuando la actriz aún era muy pequeña.

Yolanda Miranda se casó por segunda vez con Ernesto Sodi Pallares, quien, según relatos, rechazó a Laura Zapata, motivo por el que su madre la llevó a vivir con su abuela, Eva Mange, quien se encargó de cuidarla y darle todo lo necesario. Esto provocó un distanciamiento de ella con su madre y sus medias hermanas: Federica, Ernestina, Gabriela y Thalía.

Aunque su relación no era la mejor, Laura Zapata llegó a trabajar con Thalía en algunas telenovelas, pero esta escasa conexión se rompió cuando ella y Ernestina Sodi fueron secuestradas.

Este evento fracturó su relación para siempre, pues en el libro de Ernestina Sodi deja entrever sus sospechas de que Laura Zapata pudo haber planeado su secuestro.

La escritora y exreina de belleza, relató que su hermana fue liberada antes que ella luego de diez días de cautiverio para ayudar a conseguir el dinero del rescate. Esta acción desencadenó suposiciones y desconfianza.

Camila, Ernestina y Marina Sodi Instagram @_matriarca_

Pese a que Ernestina Sodi señaló que antes de publicar el libro habló con Laura Zapata para aclararle que lo escrito ahí no era para lastimarla, la actriz lo tomó muy mal.

Laura Zapata también contó la historia en su obra de teatro ‘Cautivas’. Esta acción levantó el descontento de la familia Sodi, quienes le pidieron que no la hiciera. Thalía le pidió a su hermana que no mencionara su nombre ni el de su esposo, Tommy Mottola, pero Laura Zapata hizo caso omiso.

Tras la muerte de Yolanda Miranda en 2011, las hermanas se volvieron a reunir y prometieron dejar en el pasado sus problemas para cuidar a Eva Mange, pero esto duró poco a causa de los problemas económicos por la manutención de su abuela volvieron a enfrentarlas.

Laura Zapata fue la única que estuvo en el funeral de su abuela y fue quien la cuidó durante sus últimos años, rompiendo definitivamente todo lazo con sus hermanas.