Laura Zapata sorprende con una foto junto a Thalía y un impactante mensaje sobre su distanciamiento

Laura Zapata y Thalía se alejaron desde hace mucho, sin embargo, la villana de telenovelas sorprendió a sus seguidores al compartir una foto con su hermana, misma que acompañó con un impactante mensaje sobre su distanciamiento.

La intérprete de 68 años se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de sus hermanas, incluyendo a la cantante de ‘Arrasando’, y la muerte de una de ellas, Ernestina Sodi, el pasado 8 de noviembre, no logró reencontrarlas.

Sin embargo, una de sus más recientes publicaciones en redes sociales despertó gran interés, pues es la primera vez, desde hace muchísimo, que Laura Zapata se refiere a Thalía, ya que en varias ocasiones la prensa le ha preguntado por su relación y la famosa prefiere no responder.

La foto de Laura Zapata y Thalía

A través de X, antes Twitter, el comunicólogo Raúl Gutierrez publicó una fotografía de Laura Zapata y Thalía abrazadas cuando eran jóvenes, misma que la protagonista de ‘Secretos de Villanas’ republicó y agregó un mensaje que deja ver algunos detalles de su distanciamiento, desde su perspectiva.

“Que triste que la maldad y la envidia hayan destruido esta hermandad!”, escribió la actriz.

Estas palabras generaron toda clase de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le señalaron que Thalía nunca ha hablado mal de sus hermanas, mientras que ella se ha expresado negativamente de su familia en varias ocasiones.

“Eso debería repetírselo antes de andar hablando mal de su hermana en cada entrevista que da. Al menos yo a Thalía jamás la he visto perdiendo el tiempo hablando mal de usted”; “Pero si eres tú en cada entrevista hablas mal de tu hermana”; “Si, que triste que tú hayas destruido esa hermandad”, fueron algunos comentarios.

Algunos seguidores también la defendieron y le aconsejaron acercarse a su familia materna a tiempo.

Laura Zapata compartió una foto junto a su hermana Thalía X @LAURAZAPATAM

¿Por qué Laura Zapata se distanció de las hermanas Sodi?

Laura Zapata es la única hija del matrimonio entre Yolanda Miranda y Guillermo Zapata Pérez de Utrera, quienes se separaron cuando la actriz aún era muy pequeña.

Yolanda Miranda se casó por segunda vez con Ernesto Sodi Pallares, quien, según relatos, rechazó a Laura Zapata, motivo por el que su madre la llevó a vivir con su abuela, Eva Mange, quien se encargó de cuidarla y darle todo lo necesario. Esto provocó un distanciamiento de ella con su madre y sus medias hermanas: Federica, Ernestina, Gabriela y Thalía.

A pesar de todo, Laura Zapata llegó a trabajar con Thalía en algunas telenovelas, pero esta conexión se perdió cuando ella y Ernestina Sodi fueron secuestradas en 2002.

Este evento fracturó su relación para siempre, pues en el libro de Ernestina Sodi ‘Líbranos del mal’, deja entrever sus sospechas de que Laura Zapata pudo haber planeado dicho atentado.

La escritora relató que su hermana fue liberada antes que ella luego de diez días de cautiverio para ayudar a conseguir el dinero del rescate. Esta acción desencadenó suposiciones y desconfianza.

Pese a que Ernestina Sodi señaló que antes de publicar el libro habló con Laura Zapata para aclararle que lo escrito ahí no era para lastimarla, la actriz lo tomó muy mal.

Laura Zapata, Thalía y Ernestina Sodi Instagram @laurazapataoficial / @thalia

Laura Zapata también contó la historia en su obra de teatro ‘Cautivas’. Esta acción levantó el descontento de la familia Sodi, quienes le pidieron que no la hiciera. Thalía le pidió a su hermana que no mencionara su nombre ni el de su esposo, Tommy Mottola, pero Laura Zapata hizo caso omiso.

Las hermanas se volvieron a reunir tras la muerte de su madre, Yolanda Miranda, en 2011, y prometieron dejar en el pasado sus problemas para cuidar a Eva Mange, pero esto duró poco a causa de los problemas económicos por la manutención de su abuela volvieron a enfrentarlas.

Eva Mange demandó a las hermanas para exigirles pensión alimenticia y la devolución de 125 mil pesos que le dio a su hija Yolanda Miranda para que se los guardara. En ese entonces, Laura Zapata se hacía cargo de su abuela por completo.

Thalía explicó al programa ’El Gordo y la Flaca’ que desde la muerte de su mamá se abrió una cuenta bancaria para su abuela, con el fin de que las cinco hermanas depositaran mensualmente una cantidad de dinero para ella, pero luego señaló que solo cuatro lo hacían, aunque no especificó quién no cumplía, y luego acusó a Laura Zapata de no dejar que ellas se comunicaran con su abuela.

Después, las hermanas le aclararon a Eva Mange que su madre sí le devolvió el dinero que reclamaba.

Laura Zapata se quejaba de que era la única que apoyaba económicamente a su abuela y que era la única que la cuidaba. Solo ella estuvo en el funeral de Eva Mange y fue quien la cuidó durante sus últimos años, rompiendo definitivamente todo lazo con sus hermanas.