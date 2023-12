Leonardo García exigirá justicia y marchará en contra de la inmobiliaria que lo desalojó

Después de haber sido desalojado de su departamento en Polanco, el actor Leonardo García respondió a la inmobiliaria que lo acusó de adeudar una millonaria cantidad, lo que Leonardo se encargó de desmentir y señaló que la empresa se deslindó de las responsabilidades de reparación en el edificio, por lo que él y los vecinos tuvieron que pagar las anomalías.

Mediante sus redes sociales, Leonardo García pidió justicia tras ser desalojado de su vivienda en la Ciudad de México y dio a conocer que el próximo lunes 11 de diciembre, un total de 500 personas se reunirán a las afueras del inmueble para exponer la situación a las autoridades correspondientes.

Por su parte, la empresa imobiliaria encargada de llevar a cabo esta acción, aseguró que procedieron al desalojo por incumplimiendo de pagos establecidos por el valor del inmueble, asegurando que el intérprete cubrió solo el enganche del mismo, acumulando así un cuantioso adeudo por motivo de rentas.

¿Qué dijo Leonardo García tras ser desalojado de su departamento?

Visiblemente conmovido, Leonardo García dijo que trató de buscar un acuerdo para resolver todo por la vía pacífica, sin embargo, esto no ocurrió. “Estaba yo esperando para llegar a un acuerdo como la hace la gente decente y nunca lo tuve. Yo obré bien, traté de llegar a un acuerdo como hicimos desde un principio, el departamento tuve que limpiarlo de toda el agua que nos caía, todos los coches inundados, y nada más pedíamos que la inmobiliaria nos ayudara a no parchar, a areeglar las cosas que estaban mal hechas”.

Leonardo García pidió que se haga justicia para poder recuperar el inmueble por el que trabajó durante mucho tiempo.

“Que se haga un poco de justicia, yo trabajé toda mi vida para tener un hogar, una casa que no fuera de papel, pagué algo que fuera bueno y yo creí en ellos. Yo les pedí que vivieran a arreglar y nos dejaron abandonados y nosotros tuvimos que pagar todas las cosas malhechas que dejaron. Queríamos que nos lo arreglaran y lo arreglamos nosotros. Llegar a un punto en el que: ‘Nosotros gastamos en esto’, y llegar a un arreglo. No es hacer un pleitazo, es nada más hacer lo justo, todos los inquilinos que vivíamos en ese edificio. No fui el ´ñunico, fuimos casi todos”.

De manera que el actor se encuentra en medio de una batalla legal en contra de la inmobiliaria que el actor demandó por fraude. El abogado de la inmobiliaria detalló en Ventaneando que no hay forma en la que Leonardo García se quede con el inmueble y dijo que García tendría que liquidar varios montos que en total ascienden a más de 8 millones de pesos, entre rentas no pagadas, gastos y costos y pena convencional. Según el abogado, García solo pagó un aproximado de 4 millones de pesos.