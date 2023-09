Leonardo, hijo de Andrés García habla de la impugnación del testamento de su papá

Cinco meses después del fallecimiento del actor Andrés García a los 81 años, se dio lectura al testamento del histrión que generó polémica por la repartición de sus bienes determinados en la reunión que se llevó a cabo con el notario en Acapulco.

En una plática con los medios de comunicación, Leonardo, uno de los hijos mayores del intérprete dio a conocer algunos detalles de la herencia de su papá, por los que está inconforme con lo que se leyó en el testamento.

“Está la situación de la herencia y todas esas cosas. Ya mi papá estaba grande, a lo mejor no sabía bien, ya estaba muy grande, en fin, veamos qué pasa”, comentó.

Asimismo, habló sobre su posición respecto a la impugnación del testamento de Andrés García y reveló, “en esas andan, este tipo de cosas yo, como lo repito, me mantengo al margen, no me gusta hacer chismes de este tipo. Yo soy un actor, he trabajado toda mi vida y no me caracterizo por hacer escándalos de este tipo, ustedes me conocen muy bien”, contó y agregó que Roberto Palazuelos y su padre están en la cabeza del procedimiento legal de la impugnación. “Tanto Roberto papá y Roberto chico son nuestros abogados... en esas andan, creo que tienen que checar lo del testamento y tengo entendido que sí impugnarán. Esto toma tiempo, tienen que ir checando para hacer las cosas bien”.

De acuerdo con los abogados, el impugnar es solicitar la nulidad de una decisión expresando argumentos que demuestren que es injusta o ilegal.

Cabe recordar que la herencia de Andrés García se dividió de la siguiente manera: 25 por ciento para la señora Margarita, quien pasó los últimos años de su vida junto al actor. 25 por ciento para el hijo de Margarita, 25 por ciento para Andrés Jr, y 25 por ciento para Rosa María García, la hermana de Andrés. Tanto Leonardo como la exesposa del actor, quedaron fuera de la repartición de la herencia.