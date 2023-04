Funeral de Andrés García; solo uno de sus tres hijos llegó a despedirlo

El histrión Andrés García fue velado en un funeral a puertas abiertas con solo uno de sus tres hijos, Leonardo, quien llegó a Acapulco para despedir a su padre que fue llevado al crematorio y sus cenizas serán espercidas en su amado Acapulco.

Con la presencia de amigos y familiares, el actor Andrés García fue despedido en su casa tras perder la vida a los 81 años tras una larga lucha contra la cirrosis hepática y un problema con su médula espinal que le destruía los glóbulos rojos.

Antes de asistir al funeral, Leonardo García dedicó un emotivo mensaje a su padre para despedirlo. “Jefe, llegó el día que partiste. Me da gusto que ya estás descansando, ya te hacia falta. Estoy agradecido por cada minuto, cada momento, y cada recuerdo que vivi contigo y siempre fuiste mi inspiración. Por ahora, no tengo palabras para expresar el dolor y la inmensa falta que me haces, pero llevo conmigo siempre tu legado, tus palabras, tus enseñanzas y todo lo que dejaste en mi. Siempre estarás conmigo papá y se que algún día nos reencontraremos, hasta entonces vuelta alto como siempre lo has hecho. Te mando un abrazo fuerte hasta el cielo. Descansa en paz”, escribió en sus redes sociales.

Al llegar al velorio, Leonardo reveló que tenía la intención de reunirse y reconciliarse con su papá tras los problemas que existían entre ellos, sin embargo la muerte llegó y no pudieron verse por última vez.

“Se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer, venía directo para acá y me habló mi tía Rosita y me dio la noticia”, dijo Leonardo ante los medios de comunicación; visiblemente afectado por la muerte de su padre no pudo evitar las lágrimas al mirar el féretro de su padre.