Lista de ganadores de los Oscars 2022 a lo mejor del cine

La noche de los Oscars estuvo llena de sorpresas y reconocimientos a lo mejor del cine. Aquí la lista completa de ganadores en las principales categorías.

Por Jorge Alférez

Oscars

Con CODA y DUNE a la cabeza, la noche de los Oscars se llenó de grandes ganadores en las diversas categorías que premian a lo mejor del cine.

La directora Jane Campion ganó su segundo Oscar a la mejor dirección por The Power of the Dog, una de las favoritas de la temporada. Además, CODA fue una de las sorpresas de la noche, llevándose a casa algunos de los galardones como el de mejor guión adaptado, mejor actor de reparto, por la participación de Troy Kotsur y claro está, mejor película.

A continuación, conoce la lista de ganadores en las principales categorías.

Mejor Película

CODA

Mejor directora

Jane Campion por The Power of the Dog

Mejor actriz

Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye

Mejor actor

Will Smith por King Richard

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose por West Side Story

Mejor actor de reparto

Troy Kotsur por CODA

Mejor guión original

Belfast

Mejor guión adaptado

CODA

Mejor fotografía

DUNE

Mejor sonido

DUNE

Mejor banda sonora

DUNE

Mejor canción

No time to die – Billie Eilish

Mejores efectos visuales

DUNE

Mejor edición

DUNE

Mejor película animada

Encanto

Mejor película internacional

Drive my car – Japón

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Mejor diseño de maquillaje y peinado

The eyes of Tammy Faye

Mejor diseño de producción

DUNE

