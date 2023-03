Lo que se sabe del encuentro entre Paloma Cuevas y Michelle Salas, la hija de Luis Miguel

A pesar del distanciamiento con su padre, Michelle Salas ha reaccionado al romance de Luis Miguel con la diseñadora española Paloma Cuevas. La joven de 33 años, producto de la relación de ‘El Sol’ con Stephanie Salas, bien tuvo un reencuentro con su papá y su respectiva pareja en Nueva York, ciudad donde estudió y reside actualmente.

Michelle Salas se reencuentra con Luis Miguel y Paloma Cuevas en Nueva York

La revista Semana tuvo un acercamiento con un testigo que el cantante y la ex del torero Enrique Ponce fueron vistos con Michelle Salas en Nueva York; “después de atender sus compromisos laborales, la joven aprovechó una de las jornadas para reencontrarse con su padre y con la ex de Enrique Ponce”, rescata el medio. Y añaden, “hay que recordar que la empresaria conoce a Michelle desde que era pequeña, puesto que han coincidido cuando ella y el diestro iban de vacaciones a México”.

Según Claudia de Icaza, vía Radio Fórmula, dijo en su programa de YouTube cómo se dio este encuentro: “se vieron en una cena en Nueva York, donde vive Michelle. Ellos viajaron y quedaron de verse para cenar, y como Luis Miguel no entendía nada de moda, estaba encantado de la vida porque Michelle y Paloma no pararon de hablar de moda. Michelle dice que Paloma es una gran mujer, o sea que ya le dio el sí, el visto bueno para que se case con Paloma”.

Aunque a la hija de 33 años de Luis Miguel y Stephanie Salas le gustaría ver a su padre caminando por el altar, esto no sería posible en un próximo futuro. Paloma Cuevas no está en calidad ‘legal’ para volverse a casar por la iglesia porque no ha solicitado la nulidad ecleciástica, como explica La Vanguardia. Así que la pareja de famosos —y alguna vez compadres— tendría que casarse por otro medio, y no tendrían permitido al momento caminar al altar dentro de una iglesia.

🤩#Espectáculos El sol un, #LuisMiguel, reaparece con un aspecto rejuvenecido en el aeropuerto de Nueva York. pic.twitter.com/rm2rqTdNSN — 👁 El Observador del Centro (@CntroObservador) March 3, 2023

En septiembre del 2022 Paloma visitó México para acudir a un evento promovido por la Fundación Niños en Alegría y en las imágenes que circularon se observaba una sortija en el dedo anular de su mano izquierda, lo que inmediatamente despertó sospechas de que es un regalo de Luis Miguell, pero nadie ha confirmado nada.

¿Michelle Salas habló de su boda con Paloma Cuevas y Luis Miguel?

Todo indicaba que Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, llegaría al altar este año. Años atrás dejaron de lado las especulaciones de su novio, y se hizo público que salía con el empresario Danilo Díaz, con quien se relacionó sentimentalmente desde hace tiempo. Ahora se han filtrado detalles de la presunta boda que podría tomar lugar este 2023, mismo año en que su papá estrenará tour.

Todo surgió porque el empresario, actor y diseñador Osmel Sousa reveló en La Casa de los Famosos 3 que, “tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes, que se casa la hija de Luis Miguel”. Después mencionó que él le recomendó hacerla en la villa mediterránea Altos de Chavón.

Pero justamente fue su mamá quien desmintió los hechos. Ante las especulaciones que señalan que la influencer Michelle Salas llegaría al altar con su novio Danilo Díaz Granados, la ex de Luis Miguel desmintió que su hija tenga planes de boda y así lo aclaró, “puro invento, uno no se puede comer un espagueti porque ya está embarazada”, confesó en una reciente entrevista y agregó, “ya te lo dije, yo si me como esto y estoy panzona, ¿ya estoy embarazada?, pues no”. Además, dijo que su a su hija le han inventado todo tipo de rumores. “A Michelle le inventan todos los días de todo. No soy la indicada de cualquier forma para hablar del tema”.