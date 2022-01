Lo que tienes que saber acerca de las nominaciones a los SAG Awards

El western de Jane Campion “The Power of the Dog” y el drama sobre crímenes reales “House of Gucci”, encabezan las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards).

Por Redacción CARAS

SAG Awards

Votados por los actores, los SAG Awards son considerados un fuerte indicador de lo que sucederá en los Óscar, ya que los actores representan la rama más grande de los aproximadamente 10.000 votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Estos premios se darán a conocer en Santa Mónica, California, exactamente un mes antes de los Óscar, el 27 de febrero del 2022.

Las favoritas

Días después de que “The Power of the Dog” ganara el Globo de Oro al mejor drama, las estrellas de ese filme Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smith-McPhee, recibieron nuevamente una nominación del sindicato de actores. Sin embargo, no consiguieron la nominación a mejor elenco, la cual es la principal a otorgar por los SAG Awards.

También, el drama cinematográfico “House of Gucci” de Ridley Scott, recibió tres nominaciones. Incluso, el Sindicato de Actores de Hollywood pasó por alto la burla generalizada sobre el exuberante acento italiano de Jared Leto para nominarlo como mejor actor de reparto, junto a Lady Gaga y el resto del elenco, que también incluye a Adam Driver y Al Pacino.

El mejor elenco

Otros de los nominados a mejor elenco, premio que en los Oscars, equivale a mejor película, fueron: “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up” y “King Richard”.

Sin embargo “Belfast”, de Kenneth Branagh, que describe la violencia de la Irlanda del Norte de finales de los años 60 desde la perspectiva de un niño –y que los expertos consideraban una fuerte candidata a los premios– solo obtuvo una nominación individual, para Caitriona Balfe, en la categoría de mejor actriz de reparto.

Las olvidadas

Y para sorpresa de muchos, Kristen Stewart no fue nominada a mejor actriz por su interpretación de Lady Di en “Spencer”, al igual que Rachel Zegler, quien hace una semana ganó el Golden Globe a mejor actriz en una comedia o musical.

Televisión

Con cinco nominaciones para cada una, “Succession” y “Ted Lasso” fueron las series más reconocidas por los SAG Awards. Recordemos que “Succession” recientemente ganó varios Golden Globes en las categorías de serie dramática, mientras que “Ted Lasso” se ha posicionado como una de las series de comedia favoritas en los últimos años, consiguiendo hasta el momento varios Emmy’s y Golden Globes.

Reconocimiento internacional

Por su parte, “The Squid Game” se convirtió en la primera serie de habla no inglesa nominada por el SAG al mejor reparto de una serie de televisión, al tiempo que, Jung Ho-Yeon y Lee Jung-Jae, fueron reconocidos por sus interpretaciones con nominaciones individuales.

Esto ocurre dos años después de que “Parásito” -también de Corea del Sur- se convirtiera en la primera película de habla no inglesa ganadora del premio al mejor reparto del SAG, que fue un paso clave en su camino hacia el éxito en los Óscar.

Y Cynthia Erivo, a quien pronto veremos convertirse en Elphaba, en la adaptación cinematográfica de musical Wicked, fue nominada por su interpretación de Aretha Franklin en la serie de televisión limitada “Genius: Aretha” – el mismo día que el SAG reconoció a Jennifer Hudson por interpretar a la Reina del Soul en la película “Respect”.

No te pierdas la próxima entrega de los SAG Awards, a lo mejor del cine y la televisión, el próximo 27 de febrero.

Con información de AFP