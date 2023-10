Lolita Cortés confiesa que fue diagnosticada con cáncer: “quiero vivir”

Durante el programa de “Venga la Alegría”, la actriz de teatro musical Lolita Cortés dio a conocer que está bajo un fuerte tratamiento hormonal tras realizarse una doble mastectomía.

“Quiero agradecer mucho la oportunidad que me están dando. Hace unos meses fui al ginécologo y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno izquierdo. Sacamos el tumor a los quince días y llega el doctor me confirma que es cáncer, y me dice que teníamos que hacer una mastectomía, en tres semanas más se realiza y ahora estoy en cinco años de remisión”, dijo Lolita quien decidió no someterse a quimioterapias y radioterapias, sino a un intenso tratamiento hormonal.

¿Cómo se encuentra Lolita Cortés?

Lolita mostró que está vendada para acompañar el procedimiento y habló de cómo ha vivido el duro diagnostico que recibió. “He tenido días que me he roto, pero quiero vivir para convivir con mis hijos. Ahora que me hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido. Y es que como dice el doctor: ‘un día que tú dejes de hacerte el tratamiento, le das oportunidad al cáncer de regresar, disciplina y vamos para adelante”.

Por esta razón, la actriz tuvo que someterse a una mastectomía doble para salvar su vida y librar la batalla contra el cáncer de mama.

La famosa de 52 años dijo que le fue retirado el tumor maligno en el zeno izquierdo con el procedimiento de la masctectomia - que consiste en la extirpación de la glándula mamaria o una parte de ella- y ahora se encuentra en un proceso de remisión que durará cinco años.

Destacó que a pesar de hacerse chequeos constantes y realizarse la mastografía, el rumor de carácter maligno que le fue detectado no desapareció por lo que tuvieron que retirarle el seno por completo.

“La palabra cáncer es algo muy fuerte, pero sigue la vida. No es sinónimo de muerte. Hay una frase que dice ‘yo moriría por familia, perdónenme, yo no. Yo quiero vivir para mi familia, quiero vivir para mis nietos”, expresó.

Es así como en el mes rosa, de la sensibilización sobre el cáncer de mamá, Lolita Cortés inspira a que las mujeres estén alerta sobre la posibilidad de desarrollar esta enfermedad.