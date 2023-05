Lorena Graniewicz: “Quiero contar historias que cambien a la gente”

En palabras de Lorena, ella menciona que ha aprendido numerosas cosas de su personaje, Alicia.

“Creo que lo más importante es que entendí cómo funciona el SAT (risas) porque Alicia es contadora pero Lorena no tiene nada que ver con los números. Me di cuenta que realmente tenemos muy poca cultura o conocimiento dentro de todo el tema financiero”.

“Yo soy mucho de correr, ver qué sigue después y adelantarme. Alicia me enseñó a disfrutar el momento porque a mi a veces se me olvida disfrutar el momento”, declaró.

La actriz recuerda que desde muy joven sus papás apoyaron su curiosidad por el arte, hasta que eventualmente, llegó a la actuación.

“Inicié en una compañía de danza en San Luis Potosí y cuando trajeron la Bella y la Bestia a mi ciudad, me quedé con la parte de una de las simplonas de Gastón. Aunque no era un personaje muy grande, bastó para darme cuenta que esto me gustaba. Cuando terminó la temporada, decidí inscribirme en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, después finalmente me vine a la Ciudad de México.”

Actuar en cine, televisión y teatro es totalmente distinto ya que puede involucrar acercamientos distintos. Lorena nos platica cuál es su caso. “A mi me gusta de todo, creo que no es lo mismo hacer melodrama de telenovela o teatro ni de cine. La tonalidad era totalmente distinta. Yo creo que el reto como actriz es analizar todos los proyectos en el que trabajes y obtener el mayor provecho de ellos. Ya en cuestión de gustos, el teatro me da una adrenalina inigualable. Me encanta el aspecto de estar en el momento y de tener que solucionar de inmediato si algo sale mal”, afirmó.

Cortesía

En el aspecto personal, Lorena nos compartió que le encantaría participar en una serie de thriller, e interpretar a un personaje que la separe totalmente de lo que ha hecho anteriormente.

“Me interesa mucho construir a alguien que realmente sufra de problemas de personalidad o algún tipo de trastorno. Es decir algo que me obligue a utilizar mis herramientas de actriz, ya que no las tengo en la vida real. Usualmente yo tomo experiencias que he vivido y las incluyo en mis actuaciones para complementar lo que estoy interpretando, pero nunca he tenido acercamiento con trastornos de personalidad o algo parecido. Por otro lado, quiero hacer algo que después de verlo la gente diga ‘wow, eso me dejó o me cambió algo interiormente’. Es dejar el famoso granito de arena. Si yo a través del arte, logro conectar con alguien por más pequeño que sea, me llenaría mucho” compartió.

Finalmente, la actriz compartió un poco de sabiduría desde su experiencia en el medio. “Creo que todo se vale mientras seas auténtico y tengas bien definido que quieres hacer con tu vida y tu carrera. La actuación es una carrera complicada en donde muchas veces te van a faltar el respeto. Entonces yo diría que no es tener autenticidad, sino que también ir terapia y cuidar nuestra salud mental”.