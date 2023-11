Los mejores videos del primer concierto de Luis Miguel en CDMX

Terminó la esperá y salió el “Sol de México”, en la Ciudad de México para cantar y bailar frente a más de 20 mil fans que se dieron cita a la Arena Ciudad de México para el primer concierto de Luis Miguel después de varios años de ausencia.

Este lunes se llevó a cabo la primera de siete presentaciones que el cantante ofrecerá en el recinto, como parte de su Tour 2023, de regreso a los escenarios.

Para evitar el tráfico de la capital, el famoso arribó a la Arena CDMX en helicóptero para salir puntual al escenario y deleitar al público mexicano. Al finalizar su show, Luis Miguel fue captado encaminándose al helipuerto del recinto para ir a su hotel y se detuvo para saludar a sus fans.

Luis Miguel inició su show con el reconocido tema, “Será que no me amas”, que inmediatamente desató la euforia de sus fans que levantaron sus celulares para grabar los mejores momentos que dejó el concierto del famoso.

Durante 95 minutos, el artista que lució su impecable traje negro, con su inigualable personalidad y sonrisa enigmática, cantó sus grandes éxitos como Suave, Culpable o No, Hasta que me Olvides, entre otros, dejando en claro que su personalidad y talento siguen intactos en el escenario.

Su público, entre ellos, niños, niñas, adolescentes y contemporáneos, corearon las canciones de Luis Miguel a todo pulmón, pues en cada estrofa el cantante sonreía de ver tan contento a su público y gritaba, “Viva México”.

Después de cantar sus conocidos temas, inició el segundo set de su repertorio, dando oportunidad a un medley de boleros compuesto de un homenaje al fallecido cantautor Armando Manzanero, a través de Por debajo de la mesa, No sé tú y Como yo te amé, además de Solamente una vez, Somos novios, Todo o nada y Nosotros que, temas que sin duda tocaron los corazones de los asistentes.

Más tarde, Luis Miguel rindió tributo a sus máximos ídolos musicales, Michael Jackson y Frank Sinatra, con los temas Sonríe y Come fly whit me. Y como era de esperarse, no faltó la presencia del marichi para entonar La Bikina.