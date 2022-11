Los secretos que revela Miguel Bosé en su nuevo libro

El cantante español llegó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar su nuevo libro: “Bosé, historia secreta de mis mejores canciones”.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Cortesía Instagram

El año pasado, durante la FIL 2021, el autor Miguel Bosé presentó su primer libro “El hijo del Capitán Trueno”, este año ha regresado con una idea nueva, con la que promete encantar a todos quienes han seguido su carrera a lo largo de los años. El español confesó que aunque su público lo conoce más por su lado de cantante, para él, escribir va mucho antes que hacer música y que es algo que lo ha acompañado durante toda su vida. En esta nueva etapa que está viviendo como escritor, ha logrado conectar con otro tipo de público y eso lo ha llenado de satisfacción personal y profesional.

Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país y del mundo de habla hispana, el cantautor, se dio cita para presentar su nuevo libro “Bosé, historia secreta de mis mejores canciones”. El intérprete de “Amante bandido” describe su libro como divertido y fácil de leer, pues no hay que leerlo en orden para poder disfrutarlo. En el, explica la historia y los secretos detrás de 60 de las mejores canciones que nos ha regalado a lo largo de su carrera. Entre ellas, se encuentran “Si tu no vuelves”, “Mírame” y “Cuando el tiempo quema”. El libro mantiene una conversación amena en la que el autor lleva de la mano a sus lectores a través de la historia de cada una de ellas.

Miguel Bosé explicó el porqué decidió escribir el libro. “Muchas veces me preguntaron qué es lo que me había llevado a componer algunas de mis canciones, detrás de cada una hay una historia y me parecía bien contarla, aunque tal vez, cuando los fans se enteren de la historia que originó cada una de las canciones, tal vez no coincida con la idea que ellos tenían de ella”.

