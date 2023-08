Lucerito Mijares sufrió discriminación en la obra El Mago y reveló detalles

Hace unas semanas, Lucerito Mijares se fracturó el tobillo durante las primeras presentaciones en la obra de teatro El Mago “The Wiz”, donde debutó como protagonista. La joven tuvo que usar la ayuda de un carrito y muletas.

Ahora, ya recuperada, la hija de Manuel Mijares contó que su experiencia en las funciones enyesada y con muletas no fue nada grata, pues aseguró que no fue fácil y que atravesó por diferentes complicaciones como la discriminación.

Lucerito Mijares Getty Images

Lucerito Mijares cumplió con sus compromisos en la obra como toda una profesional, no obstante, recibió fuertes críticas por presentarse en un carrito que le servía de ayuda para sostenerse.

En una entrevista, la joven expresó, “esta inclusión la necesitamos tener en este país y en muchas partes del mundo, porque a veces no nos damos cuenta de los comentarios que puede hacer la gente”.

En este sentido, expresó que quienes la criticaron deberían reflexionar sobre los comentarios negativos, debido a que pueden lastimar a quienes necesitan de algún tipo de ayuda para caminar.

“No me quiero meter en esas cosas, pero pues había gente que decía: ‘Y por qué en el carrito?’, y por qué hace las funciones?’ A mí me da exactamente igual, pero también están criticando un poco o juzgando a la gente que tiene una discapacidad”.

Por otro lado, la hija de Lucero y Manuel Mijares dijo que está nerviosa de regresar a los escenarios, sin embargo, la hace muy feliz volver.

“Obviamente se siente inseguridad porque llevaba más de cuatro seamanas sin apoyar el pie. Y pues estoy súper contenta de ya poder, por fin, usar los dos pies, poder bailar, me siento súper contenta y muy libre”.

Finalmente, la joven precisó que gracias a las enseñanzas de sus padres ha aprendido a lidiar con todo.

“Mis papás me han enseñado esta parte de evitar un poco los comentarios malos o las críticas, todo el entorno, pero pues creo que me han educado como una joven mujer de la época anterior, de la generación anterior, y pues la verdad me siento súper afortunada porque ya tengo como un escudo ante eso”.