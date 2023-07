Lucero aclara su situación sentimental con Mijares y revela si habrá reconciliación

Lucero y Mijares se divorciaron en 2011, pero con el reciente anuncio de la separación de la cantante de su actual esposo Michel Kuri, los fans han especulado sobre una posible reconciliación con su exesposo.

Los artistas están realizando una gira y presentándose juntos en los escenarios, además de tener una cercana amistad y excelente relación como padres de sus hijos, Lucerito y José Manuel. Por esto, los rumores no se hicieron esperar.

Lucero y Mijares se divorciaron en 2011 Instagram @oficialmijares

Sin embargo, la ‘novia de América’ aseguró durante un encuentro con la prensa que eso no va a pasar.

“No, ya sería imposible, o sea, ya todo el mundo dice ‘¿pero van a volver?’, o sea, no, no gracias, no. Yo creo que para ella (Lucerito) sería más raro que para nosotros y para nuestro hijo también, dirían cómo de ‘¿qué onda?, ¿qué está pasando?’” Lucero

Dando fin a las especulaciones, la cantante de ‘Electricidad’ afirmó: “No, tenemos nuestras vidas por separado muy felices, y no hay planes ni hay onda de volver”.

Además, Lucero confesó que tiene la esperanza de regresar con su esposo de más de 10 años: “Espero no durar mucho tiempo soltera, esperemos que volvamos pronto a ser novios eternos como siempre”.

Apenas el 13 de julio, la pareja anunciaba que harían una pausa en su relación. A través de un comunicado que difundieron en sus redes sociales, Lucero y Kuri afirmaban que la separación era de mutuo acuerdo debido a que los múltiples compromisos de trabajo los estaban alejando, pero que esperaban que fuera una decisión temporal, pues aún había amor y cariño entre ellos.

Sobre su reciente soltería – temporal o no – la intérprete de ‘Vete con ella’ fue cuestionada si le gusta estar así. Lucero no dudó en responder: “¿Qué preferiría yo decir?... ¿Prefiero estar soltera o no?... yo prefería ser novia eterna del novio eterno, eso sí preferiría...”.