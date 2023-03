Lucero habla de sus próximos planes con su novio Michel Kuri

Lucero ha construido una relación sólida junto al empresario Michel Kuri, con quien lleva varios años. Aunque la actriz se ha mantenido discreta respecto a su vida amorosa, en una reciente entrevista se sinceró respecto a su noviazgo.

La famosa dio algunos detalles de su relación y dejó en claro que está muy enamorada y agradecida con Michel, por todo lo que han vivido juntos.

“Mi eterno enamorado siempre ha sido un gran apoyo. Ahora que estoy grabando una serie (el gallo de oro), es vital su apoyo, porque me siento contenta, en paz”, compartió la artista y agregó lo feliz que está, “ser amada por él es muy bonito, me mantiene con mucha ilusión y alegría. Siempre comprometidos con nuestro amor y con lo que hemos construido, nuestra relación es tan linda, sana y sencilla, sin problemas, ni ataduras, ni obligaciones. Nuestro amor es porque nos amamos y día a día crece, y vamos de la mano en nuestro camino juntos”.

La también cantante, dijo que por el momento no tiene planes de irse a vivir con el empresario, aunque no descartó la idea de hacerlo una vez que sus hijos emprendan su propio camino. “No sé si algún día mi novio y yo vivamos juntos o lo decidamos, porque ya no están los chavos o ellos se fueron a hacer sus vidas, pero estamos felices así y tenemos una relación increíble...Todavía falta y ya iremos viendo”.

Finalmente, Lucero dijo que se encuentra viviendo en un estado de plenitud que espera seguir disfrutando. “Estoy realizada; solo le pido a Dios que me dé tiempo y salud para seguir disfrutando lo que me gusta: mi carrera, a mis hijos, a mi novio, a mi familia”, comentó.