Lucero Mijares sale en defensa de Ángela Aguilar tras las críticas en su contra

Lucerito Mijares mandó un mensaje a Ángela Aguilar para demostrarle su admiración por su trayectoria artística. La hija de Lucero y Manuel Mijares lamentó los ataques en contra de la hija de Pepe Aguiar, y por ello se solidarizó con ella.

La protagonista de la obra “El Mago”, fue cuestionada acerca de su opinión sobre los abucheos que recibió Ángela Aguilar en una premiación reciente, donde el público coreó el nombre de Cazzu cuando llegaron tomados de la mano Nodal y su esposa Ángela Aguilar, quienes llevan pocos meses de casados.

“Mira, la gente a veces comenta pura barbaridad, ella es muy joven, muy chiquita, para aguantar tantas barbaridades, solo quiero decirle que la admiro muchísimo, espero conocerla muy pronto y poder colaborar con ella, solo le deseo muchísima suerte”, dijo.

“No debe hacerle ningún caso a todo eso, que sea feliz, a esta corta edad muchas cosas van a criticarle, todos hablan de todo... no he estado en situaciones similares, si recibí hate, pero tengo la piel gruesa que me dieron papás, espero ella también la tenga”, añadió la cantante que constantemente ha sido blanco de críticas por su aspecto físico.

Lucero Mijares aseguró que sus padres le han aconsejado tener una “piel gruesa”, ante los malos comentarios que se puedan hacer en su contra. De manera que, se solidarizó con Ángela ante las críticas que ha recibido a raíz de su matrimonio con Nodal.