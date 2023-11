Lucía Méndez está hospitalizada de emergencia por influenza severa

La comunicadora Vicky López, de ‘Todo para la mujer’ de Radio Fórmula dio a conocer que Lucía Méndez, comenzó a sentirse mal desde el pasado fin de semana tras regresar de un viaje realizado a Colombia.

La protagonista de telenovelas como Colorina, estaba a punto de entrar a la obra de teatro “Lagunilla, mi barrio”, en sustitución de Laura León, pero al parecer su participación se pospondrá debido a su delicado estado de salud.

“El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar” , dijo una reportera durante el programa.

Y agregó que está siendo atendida por los médicos en el hospital. “Le pusieron oxígeno y ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar. Algunas personas la llamaron y no está grave, simplemente no puede contestar y porque tiene afectadas todas las vías respiratorias”.