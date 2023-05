Luis de Llano rompe el silencio sobre la demanda a daño moral de Sasha Sokol

Luis de Llano rompió el silencio después de que el 10 de mayo Sasha Sokol lo denunció. La cantante de 52 años habló sobre el proceso legal por abuso que emprendió en contra del productore informó que ya está condenado por daño moral.

sto llega después de que decidió llevar su caso a instancias legales y acudió con las autoridades correspondientes para denunciar al productor, quien presuntamente abusó de ella cuando era menor de edad.

El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. — Sasha Sokol (@SashaSokol) May 11, 2023

¿Luis de Llano apelará a su sentencia?

La cantante de 52 años compartió estas noticias en redes sociales, sobre la demanda que ganó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”.

“Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía”.

“La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual”.

Sobre esto, el productor rompió el silencio y se cree que podría apelar a la demanda. Esto sale después de que el programa ‘Chisme No Like’ revelara el mensaje que Luis les mandó directamente, en la que asegura que no tiene comentarios al respecto y que ‘hay apelaciones’.

“Muy pronto te contactaré y con mucho gusto lo hacemos. Actualmente supuestamente tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo sí respeto la ley y el caso aún no se termina, hay apelaciones. Te agradezco mucho tus palabras”. palabras de Luis de LLano para el programa ‘Chisme No Like’

Esta no sería la primera vez que el productor hace un comentario sobre el caso, pues en alguna ocasión aseguró que no había cometido ningún delito. Mediante un comunicado aseguró que no actuó de manera ilícita y niega que haya cometido abuso hacia la ex Timbiriche Sasha Sokol. “En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral...”.

Con esta reciente demanda, medios explican que Luis de Llano no iría a prisión porque no era un juicio penal, sino civil. El productor tendría una indemnización que sería donada a una organización civil para defender a las víctimas de abuso sexual, como expuso Sokol.