¿Luis Miguel llegará al altar con Paloma Cuevas?, papá de Checo Pérez hace revelación

Antonio Pérez Garibay declaró que el “Sol de México”, tiene preparada una gran sorpresa para pedirle matrimonio a su novia Paloma Cuevas tras un poco más de un año de noviazgo.

Todo parece indicar que Luis Miguel está ilusionado por dar un paso más en su relación, pues en un encuentro con la prensa, el papá del piloto Checo Pérez aseguró que el artista está a solo unos días de comprometerse.

“Yo lo único que les digo es que prepárense para ver ese anillo de compromiso”, dijo el político, quien agregó que Luis Miguel no escatimó en la joya que le dará a Paloma pues es “muy grande” y lujosa. “Hay una marca y una empresa, que es la número uno en el mundo, que ya sabe el kilataje”, comentó.

Por otro lado, habló de la buena relación que se ha generado entre Luis Miguel y las hijas de la diseñadora Paloma Cuevas, esto después de que las imágenes en las que aparecía el cantante llevándolas a la escuela generaran polémica.

Antonio Pérez dijo que a pesar de las críticas que recibió Luis Miguel, no le importa lo que piensen de su relación con las niñas, pues él ya las considera de su familia.

“Ya tiene una familia, la familia de Paloma camina al lado de Micky, debes de ver a sus hijas, o sea, Luis Miguel, qué maravilloso tener algo así, llegar aunque sea a tu habitación de hotel, pero con esa persona a tu lado”.

Las declaraciones del político reafirman que el intérprete de “incondicional” está más enamorado que nunca y en el mejor momento de su vida profesional y personal, pues además está arrasando con su gira de regreso a los escenarios.

Luis Miguel Getty Images

“Vean sus movimientos, no lo tuvimos así ni a los 16 años, este es el mejor Micky y lo que viene para él en el futuro es maravilloso. Me encanta verlo como lo veo, me encanta ver su mirada, me encanta verlos de la mano, eso no lo habíamos visto en Luis Miguel”, destacó el empresario quien aseguró que el famoso está en su mejor versión gracias a su romance con Paloma Cuevas.