El papá de Checo Pérez revela cómo se encuentra Luis Miguel: “nos presentó a Paloma”

“Vi a Luis Miguel muy contento y muy motivado, está mejor que nunca”, dijo a CARAS Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, sobre su reciente encuentro con Luis Miguel en Madrid.

El papá del piloto mexicano Checo Pérez nos platica en exclusiva cómo nació la amistad entre Luis Miguel y su familia, cómo se encontraron, de qué platicaron y si habrá un reencuentro.

EL ENCUENTRO ENTRE LUIS MIGUEL Y CHECO PÉREZ

CARAS te cuenta en exclusiva cómo surgió la amistad entre Checo Pérez y Luis Miguel, por qué estaban juntos, desde hace cuánto tiempo son amigos y qué fue lo que sucedió en este encuentro en Madrid. Es por esto que platicamos con Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, con quien tiene relación el Sol desde hace muchos años, y a quien el político considera “familia”.

Antonio, ¿cómo empezó la relación con Luis Miguel?

Es muy bonito, porque la relación con Luis Miguel la tuve yo antes que mis hijos. Quiero mucho a los tres hermanos; primero conocí a Sergio, luego a Picha y luego a Micky; son unos chicos muy especiales, los quiero como hijos, estoy seguro que vamos a ser familia todo el tiempo.

¿Desde cuando conoces a Luis Miguel?

Lo conocí exactamente el 12 de diciembre del 2012. Estaba en Roma con el Papa, cuando me habló el representante de Micky y me dijo que me podía recibir al día siguiente en Miami, entonces volé de Roma a Miami a reunirme con él. Nos tomamos unos martinis y ahí nació el proyecto de lanzar un tequila, pero no logró concretarse y yo no quise insistir.

Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Checo Pérez concedió una entrevista única a CARAS para hablar sobre su reciente encuentro con Luis Miguel Cortesía Morita Digital



¿Cómo fue el encuentro en Madrid?

Estaba Luis Miguel en Madrid y pasé a saludarlo, me dijo que qué bien le estaba yendo a Checo y le dije: “Checo está aquí afuera”, entonces pasó y platicamos, le presentó a su mujer, Paloma Cuevas, platiqué yo con ella. La verdad es que, aunque nos veamos poco, somos familia. Ahora que mis tres hijos están viviendo en Europa, les encargo que frecuenten a Luis Miguel y a Sergio que está allá. Checo y Micky quedaron de volverse a ver en Madrid e ir a una carrera. Micky nos comentó que va a tener más de 100 conciertos y que arranca en agosto. Estaba muy contento, muy motivado, lo vi mejor que nunca. Está espectacular”.

Así se conocieron Luis Miguel y Checo Pérez Cortesía Morita Digital



Vimos a Luis Miguel muy delgado…

Ahora si que estamos todos a dieta. A mi no me deja de sorprender su elegancia, el zapato, el pantalón, el necessaire que lleva en donde trae todas sus cosas. Impecable.