Lupita D’ Alessio: Qué costos tienen sus boletos para su “Gracias Tour”

Después de más de 50 años de carrera musical, la cantante Lupita D’ Alessio, ha anunciado su retiro de los escenarios. Con el inicio de su gira “Gracias Tour” en la Arena Ciudad de México, Lupita se despide de sus fans y agradece por el amor y apoyo que le han brindado durante todos estos años. Aunque nos entristece verla partir, celebramos su legado y su contribución a la música.

Lupita ha expresado que este no es un adiós, sino un gracias. “No es un adiós, es un gracias (…) porque es el momento. Hay una línea delgada; es el momento de irte bien, arriba, sana y estable, en todos los sentidos. Que me vea bien, que esté realmente bien y que con esa imagen se queden”, expresó en una entrevista. Tras comenzar su gira el pasado 6 de mayo en CDMX, el escenario estaba lleno de sus fans que tanto la admiran. La “Leona Dormida” es una de las cantantes más populares e importantes de México.

¿Cuáles son sus próximas fechas del “Gracias Tour”?

A través de la página de Ticketmaster podemos observar que aún quedan fechas para que puedas deleitarte con el gran talento de Lupita. En México, se presentará el 19 de agosto en Morelia, Michoacán, después se irá para los Estados Unidos. Su último concierto está programado para el 01 de diciembre y regresará a la Ciudad de México. Ahora es el momento de adquirir tus entradas para disfrutar del magnífico concierto que ofrece Lupita D’Alessio.

¿Cuál es el costo de los boletos?

El costo de las entradas para ir a disfrutar de un concierto de Lupita D’Alessio varia, en México, los boletos cuestan, el más económico en 700 pesos y el más prestigioso en 10 mil. Por otra parte, en Estados Unidos van desde los 69 dólares, aproximadamente 1200 pesos mexicanos, a los 250 dólares, 4200 pesos.Sin duda, esta experiencia no tiene precio.