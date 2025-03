Lupita D’Alessio es dada de alta tras varios días hospitalizada

Lupita D’Alessio preocupó a sus fans cuando se dio a conocer que había sido hospitalizada en la Ciudad de México por un problema en las vías respiratorias, situación que la obligó a reprogramar algunos de sus conciertos.

Afortunadamente, no hubo mayor complicación y la artista se recuperó de manera favorable, así lo informó su hijo Jorge D’Alessio quien mencionó que su madre fue dada de alta y agradeció el apoyo que recibieron en este proceso.

Jorge D’Alessio, vocalista del grupo Matute agradeció las muestras de cariño hacia su madre y destacó la importancia del apoyo que recibió durante este momento complicado por el que atravesó Lupita.

Hace unos días, la propia cantante contó que el problema por el que fue internada afectó sus pulmones, pero que logró atenderse a tiempo.

“Llegué medio mal en la madrugada del viernes pasado, pero en todos estos días ha habido una gran recuperación... sí, estoy aquí en el hospital es porque me di cuenta y me avisó el cuerpo. Y cuando llegas a tiempo es a tiempo... en lugar de venirme a trabajar, Dios me mandó al hospital a checarme”.

Después de recibir el alta médica, Lupita D’Alessio planea viajar a Cancún para seguir con su proceso de rehabilitación, ya que explicó que necesitará al menos tres semanas de reposo antes de retomar su agenda profesional.

Asimismo, Lupita mencionó que deberá hacer cambios en su alimentación para apoyar el buen funcionamiento de su cuerpo. “Hay que bajar de peso. Ayudar a los órganos necesarios. No soy delgada ni flaca, pero sí es necesario bajar para tener bien los órganos de tu cuerpo”, declaró la cantante de 71 años que se mostró con buen ánimo.