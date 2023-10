Mamá de Eiza González habla sobre la relación de su hija con Mario Casas

Hace unas semanas salieron a la luz fotografías de la actriz mexicana Eiza González con el actor español Mario Casas en Roma, Italia, lo que inmediatamente destató rumores de romance entre los famosos.

Ahora, en un encuentro con los medios, la mamá de Eiza González fue cuestionada sobre la relación de su hija con el intérprete de “Tres Metros sobre el Cielo”, y dijo de manera contundente, “no sé de qué me están hablando, ya sabes que yo no veo, no oigo, no existo, no nada.. vengo con tres chiquillos que tengo que cuidar”.

“Jovenazos, de verdad, no tengo nada qué decir, es que qué les voy a compartir chicos hermosos, de verdad... les voy a decir algo, ahora sí que feliz, feliz. Feliz de que ella esté feliz, y no sé en qué anda. Feliz siempre de que ella sea feliz”, expresó y añadió que su hija no le cuenta nada sobre su vida sentimental, por lo que Glenda no está enterada sobre si está saliendo o no con Mario Casas.

“Pues yo sé que es un galán en España, pero a mí de verdad no me cuenta nada... Eiza es una niña feliz, no hoy, siempre, está feliz, está haciendo su vida, está logrando sus sueños, viaja, trabaja y es muy talentosa”.

Asimismo, comentó que a su hija Eiza González siempre la relacionan con famosos, pero cuando ella sepa que ya tiene novio, lo dará a conocer. “El día que me confirmen algo, yo voy a salir a gritarlo, porque nada me va a hacer más feliz que decir ‘mi hija está feliz y dichosa, pero ahorita’... sí me gustaría verla en el altar. Qué les puedo yo decir, de verdad que todo lo que le hace feliz, pero no me comprometan. Yo doy vistos buenos en mi cabeza”.