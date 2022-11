María, la hija de Mariana Levy confiesa que estuvo a punto de casarse

La hija de la fallecida actriz Mariana Levy estuvo a punto de llegar al altar en Las Vegas.

Mediante el podcast que recientemente María Levy lanzó con su abuela Talina Fernández, la hija de Mariana Levy compartió uno de los secretos que ha guardado durante un tiempo. María se sinceró sobre la ocasión en la que casi llega al altar con uno de sus primeros novios durante un viaje que hizo en Las Vegas.

Al parecer Talina no tenía conocimiento de esto, hasta que María contó la historia de aquel entonces. Con sinceridad María contó cómo se preparó para la boda y por qué razón no se concretó.

Durante uno de los episodios de Platicando con mi abuela, la influencer le dijo a Talina, “hubo una época que necesité más que nunca tus consejos, pero fue cuando menos te escuché… ¿te acuerdas de aquel novio? no voy a decir nombres, casi me casó… ahí te va la historia, está de casos de la vida real, durísima”.

La hija de Mariana Levy dijo que la invitaron junto con su novio a la llamada Ciudad del Pecado cuando ella tenía 20 años. “Íbamos en el avión y ese “güey’ y yo estábamos muy tontos, muy chiquitos, muy enamorados. Íbamos con un amigo y nos dice: ‘aprovechando que vamos a Las Vegas les apuesto a que no se casan… si se casan les doy equis cantidad de dinero’ que era mucho mucho dinero, sobre todo para ese entonces que no ganaba nada de dinero, o sea no tenía carrera”.

La propuesta fue atractiva para María, quien pensó, “deli, voy a estar en Las Vegas, me voy a ir de shopping, cero me importó el matrimonio”.

Incluso hicieron jurar al amigo para que cumpliera su palabra; cuando el avión aterrizó fueron a la oficina de registro a preparar los documentos de la boda que se llevaría a cabo al otro día. “Pagamos 200 dólares para que nos dieran un permiso para que nos pudiéramos casar. Esa noche, de la emoción y como ya en nuestra cabeza contábamos con mucho dinero que nos iba a dar, nos fuimos a celebrar. Entonces nos fuimos al antro, pidiendo botellas, pidiendo champagne, cena, baile y show. Gastamos una cantidad de dinero tremenda”.

Finalmente, no continuaron con los preparativos, ya que al final terminó siendo una broma, y ya habían gastado demasiado dinero.

“Estábamos crudísimos y llegamos con este amigo, y le decimos, ¿ya estás listo para al rato? nos dice, “¿cómo? no, era broma”. y nosotros, “nos juraste y perjuraste que nos ibas a dar ese dinero. Nosotros sin boda, y con una deuda en el antro”.

