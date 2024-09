Mariah Carey reapareció tras la muerte de su madre y su hermana: esto dijo

Mariah Carey, después de díficiles semanas, regresó a los escenarios para reconectar con su público. La cantante y compositora decidió seguir adelante a pesar del devastador golpe que significó la muerte de su madre y su hermana. Ahora, la diva está lista para volver a brillar en grandes escenarios, y sus fans no podrían estar más emocionados.

¿Cómo fue el regreso de Mariah Carey?

Mariah Carey compartió un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales, en el cual agradeció el apoyo de sus seguidores durante las semanas difíciles que atravesó tras la muerte de su madre y su hermana. La cantante expresó: “Fueron semanas muy difíciles, pero la música y su apoyo me ayudaron a encontrar fuerzas para seguir adelante.”. Mariah Carey también anunció que se presentará en en importantes ciudades de China y Brasil.

¿Cómo era la relación de Mariah Carey con su hermana y su mamá ?

Mariah Carey estuvo distanciada de su madre y hermana durante muchos años. En sus memorias, The Meaning of Mariah Carey (2020), la artista reveló que su relación con su madre fue una fuente constante de dolor y confusión. A pesar de esa distancia emocional, la pérdida dejó una marca profunda en su vida.

Su regreso a los escenarios no solo es un paso adelante profesionalmente, sino también una muestra de su fortaleza para sobreponerse a las heridas del pasado y celebrar su legado a través de la música.